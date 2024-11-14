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Студия Postimees: прогноз цен на электроэнергию неутешителен?

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Как поведут себя цены на электричество нынешней зимой? Есть ли защита от скачков цен? Что принесет Эстонии отсоединение от российских электросетей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Следите за эфиром в 13:00!

  • Каков прогноз на предстоящую зиму?
  • Цены продолжат расти или стабилизируются? 
  • Есть ли защита от скачков цен?
  • К чему готовиться населению?
  • Почему цены в Эстонии дороже, чем в Финляндии?
  • Что принесет отсоединение от электросетей РФ? 
  • Не возникнет ли перебоев с подачей электричества?
  • Подорожает ли свет? Кто оплатит отключение?
  • Каковы прибыли Eesti Energia? 
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