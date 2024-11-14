Как поведут себя цены на электричество нынешней зимой? Есть ли защита от скачков цен? Что принесет Эстонии отсоединение от российских электросетей?
Студия Postimees: прогноз цен на электроэнергию неутешителен?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Следите за эфиром в 13:00!
- Каков прогноз на предстоящую зиму?
- Цены продолжат расти или стабилизируются?
- Есть ли защита от скачков цен?
- К чему готовиться населению?
- Почему цены в Эстонии дороже, чем в Финляндии?
- Что принесет отсоединение от электросетей РФ?
- Не возникнет ли перебоев с подачей электричества?
- Подорожает ли свет? Кто оплатит отключение?
- Каковы прибыли Eesti Energia?