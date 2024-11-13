Счастливчик: житель Эстонии сорвал джекпот в размере 335 000 евро

В этом году главный приз Bingo loto был разыгран уже шесть раз, причем особенно везло жителям острова Сааремаа, где джекпот был сорван трижды.

За девять месяцев этого года Eesti Loto перечислила государству более 15 миллионов евро в виде налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила около 32 миллионов евро выигрышей, из которых свыше пяти миллионов пришлись на мгновенные лотереи и около семи миллионов - на электронные мгновенные лотереи.