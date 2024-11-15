Дмитрий Теперик: у Киева есть оптимизм в отношении Трампа, осторожность США может смениться решительностью

- Большинство претендентов на ключевые посты в администрации США - лояльные лично Трампу консерваторы, полностью разделяющие его взгляды, многие из них выступали за прекращение поставок оружия Киеву и скорейшие переговоры с Москвой. Очень ли плохой это сигнал для Украины, или не стоит переоценивать то, что эти люди говорили раньше, а стоит подождать, что они будут говорить после вступления Трампа в должность?

- Я бы сказал даже больше, стоит подождать того, когда будут уже не слова, а какие-то конкретные действия. Мы же хорошо знаем, что и у самого Трампа, и у его сторонников, которых он назначит или уже назначил, риторика может оставаться только на бумаге или в эфире.

Они привыкли всегда общаться лозунгами. И надо будет дождаться, какие за этими лозунгами последуют конкретные решения и действия. И тут бы я все-таки разделил между собой саму Украину и ее европейских союзников.

В самой Украине многие политики ведь даже вздохнули с облегчением после той новости, что Трамп выиграл выборы. Они считали, что нынешняя политика Вашингтона, возможно, слишком осторожная. Где-то мягкая и нерешительная. За Трампа же и его команду как раз говорит какая-то решительность. И эта решительность в том числе может пойти и на пользу Украине.