Дональд Трамп назвал кандидатов на ключевые посты в своей администрации, среди которых немало тех политиков, кто ранее выступал за прекращение поддержки Украины. О том, что может ждать Киев при такой администрации США, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал эксперт по вопросам безопасности Дмитрий Теперик.
Дмитрий Теперик: у Киева есть оптимизм в отношении Трампа, осторожность США может смениться решительностью
Выдержки из беседы:
- На этой неделе издание Times написало, что Украина теоретически в случае прекращения военных поставок от США могла бы довольно быстро создать относительно простую плутониевую ядерную боеголовку, взяв материал из отработанного топлива со своих атомных электростанций. Стоят ли за такой странной публикацией скорее союзники Украины или ее враги, для кого такие рассуждения могут быть сейчас полезны, а для кого - опасны?
- Конечно, мы имеем дело с непроверенной информацией, потому что ведь и Times ссылается на те источники, к которым тоже есть вопросы. Эта информация сейчас, когда турбулентность зашкаливает, и пока непонятна позиция США относительно возможных переговоров и завершения войны, в том числе играет на руку и врагу Украины. Кремль и Путин всегда могут сказать, что они хотят эскалировать ситуацию для того, чтобы не позволить Украине создать свое ядерное оружие.
Но, с другой стороны, эта информация может играть на руку и самой Украине, которая всегда может сказать, что какие-то возможности для этого у нее есть. И действительно, некоторые звенья этого технологического процесса в Украине имеются. Остается, конечно, вопрос, как эти звенья соединить и сделать то, что может навредить врагу, то есть вооружения.
Но в целом я призывал бы относиться к этой информации скептически, это часть информационных войн. Пока не будет совершено каких-то шагов или действий в этом направлении, не стоит и спешить с какими-то выводами на этот счет.
- Большинство претендентов на ключевые посты в администрации США - лояльные лично Трампу консерваторы, полностью разделяющие его взгляды, многие из них выступали за прекращение поставок оружия Киеву и скорейшие переговоры с Москвой. Очень ли плохой это сигнал для Украины, или не стоит переоценивать то, что эти люди говорили раньше, а стоит подождать, что они будут говорить после вступления Трампа в должность?
- Я бы сказал даже больше, стоит подождать того, когда будут уже не слова, а какие-то конкретные действия. Мы же хорошо знаем, что и у самого Трампа, и у его сторонников, которых он назначит или уже назначил, риторика может оставаться только на бумаге или в эфире.
Они привыкли всегда общаться лозунгами. И надо будет дождаться, какие за этими лозунгами последуют конкретные решения и действия. И тут бы я все-таки разделил между собой саму Украину и ее европейских союзников.
В самой Украине многие политики ведь даже вздохнули с облегчением после той новости, что Трамп выиграл выборы. Они считали, что нынешняя политика Вашингтона, возможно, слишком осторожная. Где-то мягкая и нерешительная. За Трампа же и его команду как раз говорит какая-то решительность. И эта решительность в том числе может пойти и на пользу Украине.
Возможно, что Трамп и его команда смогут оказать большое давление как раз на Россию. И принудить ее хотя бы на какое-то время приостановить наступление. Например, под угрозой того, что США как раз увеличат военную поддержку Украины. Или разрешат Украине наносить превентивные удары по целям на территории самой Российской Федерации.
Такая решительность у новой администрации США есть, но эта решительность может быть направлена и в другую сторону. На то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров и заставить их о чем-то договариваться. Но так или иначе, в этой ситуации, которую мы имеем, как считают сами украинские власти, решительность лучше, чем затягивание.
Поэтому украинские власти считают, что нужно дождаться конкретных действий команды Трампа, и уже исходить из того, что будет лежать на столе.
- Все же много говорится о том, что Трамп может навязать или попытаться навязать Украине такое соглашение о мире, которое будет предусматривать отказ Украины от части своей территории. Но в действительности так ли уж реальна такая сделка, если даже учитывать не возражения Украины, а удаленность друг от друга позиций Трампа и Путина?
- Рассматриваются ведь разные сценарии, и на основании этих сценариев рисуются и разные карты, то есть географические карты. И один из сценариев предполагает отступление оккупационных российских войск на ту линию, которая была до полномасштабного вторжения 2022 года.
Конечно, это не самый идеальный и это даже не приемлемый вариант для Украины, но это могло бы выглядеть как уступка со стороны России. Понравится ли это России, мы, конечно, не знаем, но можем предполагать, что, наверное, нет. По той причине, что, к сожалению, продвижение российских войск все-таки наблюдается, пусть и очень медленными темпами и с огромными потерями. Но если говорить о линии фронта, то инициатива пока что на стороне Российской Федерации.
Поэтому в данный момент садиться за стол переговоров у Путина нет никакой мотивации. Путин, вероятно, считает, что от переговоров он может больше потерять, чем получить. Вопрос в том, насколько убедительными могут быть аргументы Соединенных Штатов, или даже угрозы, если они решат пойти по этому пойти.
И это нужно рассматривать в призме глобальной геополитики. Поскольку у США все же главный оппонент - это не Россия, а Китай. И США хотят перетянуть Россию в глобальном противостоянии с Китаем если не полностью на свою сторону, то хотя бы на более нейтральную позицию. Поскольку сейчас мы видим, что российско-китайские отношения все больше и больше усиливаются. И именно в этом США сейчас видят тот момент, который содержит глобальные угрозы.
- Трамп сказал, что может вскоре назначить специального представителя по урегулированию конфликта в Украине, который возглавит переговоры о прекращении войны. Нужно ли относиться к этим словам Трампа с серьезным вниманием, можно ли сказать, что личность этого спецпредставителя, если он действительно будет назначен, расскажет гораздо больше об истинной позиции Трампа в отношении войны, чем имена тех же глав госдепа и Пентагона?
- Этот человек будет решать очень много, потому что такие люди не появляются в команде Трампа случайно. Как вы верно заметили, для Трампа лояльность является одним из ключевых факторов, с учетом которых он выбирает людей себе в команду, то есть профессионализм и опыт тоже важны, но лояльность Трамп ценит еще сильнее с точки зрения доверия.
Поэтому если этот человек будет назначен, то он, скорее всего, получит много полномочий. И понятно, что то видение, которое он будет воплощать, выстраивая переговоры между Россией и Украиной, будет полностью поддерживаться Белым домом и всеми ведомствами, в том числе госдепартаментом и Пентагоном.
Что может получить Украина еще до того, как Трамп вступит в должность? Ведутся разговоры о том, что администрация Байдена еще может успеть выдедить Украине большой пакет помощи. Особенно в конце года, когда с американских складов будут списываться разные вооружения, обмундирование, и часть этого, конечно, может быть передано в качестве помощи Украине.
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