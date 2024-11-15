В студии Postimees Дмитрий Теперик: насколько тревожны для Украины свежие кадровые решения Трампа?

- Большинство претендентов на ключевые посты в администрации США - преданные лично Трампу консерваторы, полностью разделяющие его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. Министром обороны станет Пит Хегсет, главой Национальной разведки - Талси Габбард. Многие назначенцы Трампа занимают жесткую позицию по Украине, выступая за прекращение поставок оружия Киеву и скорейшие переговоры с Москвой. Ужасный ли это сигнал для Украины, или не стоит переоценивать то, что эти люди говорили раньше, а стоит подождать, что они будут говорить после вступления Трампа в должность?

- На этой неделе издание Times написало, что Украина теоретически в случае прекращения военных поставок от США могла бы довольно быстро создать относительно простую плутониевую ядерную боеголовку, взяв материал из отработанного топлива со своих атомных электростанций. Многие специалисты в области ядерного оружия очень скептически оценили содержание этой статьи, украинские власти категорически отвергли саму мысль о том, что у Киева есть такие планы. Стоят ли за такой публикацией скорее союзники Украины или ее враги, для кого такие рассуждения могут быть сейчас полезны, а для кого - опасны?

- Американский институт изучения войны считает, что Кремль пытается диктовать условия любых потенциальных мирных переговоров с Украиной в преддверии инаугурации Трампа, и что цели РФ остаются неизменными и так и сводятся к полной капитуляции Украины. Отмечается, что Россия не проявляет признаков готовности к уступкам. В чем может быть расчет такого поведения? Кремль надеется, что Трамп отступится от обещания добиться скорого мира, но обещание сократить поддержку Украины выполнит, и в итоге РФ достигнет своих целей военными средствами? Есть ли опасность такого развития ситуации?

Смотрите в прямом эфире!