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Парламент завершил второе чтение госбюджета на 2025 год глубокой ночью

Редактор: rus.postimees.ee
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Konstantin Sednev

На второе чтение проекта о госбюджете на 2025 год Рийгикогу понадобилось более шести часов. Предложенные оппозицией поправки были отклонены, сообщает Rus.ERR.

Ко втором чтению бюджета депутаты приступили в среду около 19:30, а завершили обсуждение уже примерно в 1 час 40 минут ночи четверга.

Три оппозиционные силы - Центристская партия, EKRE и «Отечество» - предложили прервать второе чтение, но коалиция их не поддержала.

В итоге главный финансовый документ страны был направлен на третье, заключительное чтение.

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