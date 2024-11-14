Парламент завершил второе чтение госбюджета на 2025 год глубокой ночью

Ко втором чтению бюджета депутаты приступили в среду около 19:30, а завершили обсуждение уже примерно в 1 час 40 минут ночи четверга.

Три оппозиционные силы - Центристская партия, EKRE и «Отечество» - предложили прервать второе чтение, но коалиция их не поддержала.

В итоге главный финансовый документ страны был направлен на третье, заключительное чтение.