На второе чтение проекта о госбюджете на 2025 год Рийгикогу понадобилось более шести часов. Предложенные оппозицией поправки были отклонены, сообщает Rus.ERR.
Парламент завершил второе чтение госбюджета на 2025 год глубокой ночью
Ко втором чтению бюджета депутаты приступили в среду около 19:30, а завершили обсуждение уже примерно в 1 час 40 минут ночи четверга.
Три оппозиционные силы - Центристская партия, EKRE и «Отечество» - предложили прервать второе чтение, но коалиция их не поддержала.
В итоге главный финансовый документ страны был направлен на третье, заключительное чтение.