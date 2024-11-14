В Амстердаме задержаны сотни пропалестинских демонстрантов

«Полиция задержала 281 человека на демонстрации на площади Дам», - говорится в отчете полиции в соцсети Х, опубликованном в ночь на четверг, 14 ноября.

Amsterdam again tonight.



If you think this ends in Amsterdam or think this ends with the Jews - you are badly mistaken.



If you do not get a grip on this now - they will be chasing and beating your children next...



In London, Paris, Berlin - or wherever else they find them. pic.twitter.com/MJayv48sei — David Collier (@mishtal) November 13, 2024

Полиция приказала собравшимся уйти, но многие не подчинились, сообщил корреспондент агентства AFP с места событий. «Некоторые ушли добровольно. Оставшиеся демонстранты были окружены полицейскими», - добавили в полиции, уточнив, что часть из них увезли на автобусах в отдаленные от центра районы, часть была доставлена в отделения полиции. По словам AFP, демонстранты были одеты в так называемые палестинские шарфы и скандировали лозунги «Амстердам говорит нет геноциду» и «Свободу Палестине». Некоторые из них оказали ожесточенное сопротивление при задержаниях.