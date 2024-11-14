На проходящих в Таллинне соревнованиях серии Challenge по фигурному катанию эстонский Михаил Селевко по итогам короткой программы лидирует, набрав 76,78 балла, Арлет Леванди – шестой (71,13).
Михаил Селевко по итогам короткой программы занял первое место, Леванди – шестой
Селевко набрал больше очков, чем остальные, даже несмотря на падение после первого прыжка (четверной тулуп), а затем не очень чисто приземлился после тройного акселя. Каскад из двух тройных прыжков был выполнен чисто.
Селевко набрал 76,78 балла. Конкуренция была сверхплотной – Селевко опережает американца Джейкоба Санчеса всего на 0,15 балла и украинца Ивана Шмуратко на 0,21 балла.
Шестерку лучших следом за представителем США Даниэлем Мартыновым (75,61) и шведом Андреасом Нордебекком (73,63) замыкает Арлет Леванди (71,13). Тройной аксель отнял у него несколько очков, но каскад тройной лутц и тулуп вышел неплохо.
Сегодня вечером в ледовом холле Тондираба мужчины-одиночники представят произвольную программу.