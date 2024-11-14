69-летний эстонский игрок в покер выиграл в Монте-Карло астрономическую сумму

Корзинин в воскресенье на том же турнире проиграл финской знаменитости Патрику Антониусу (5,13 миллиона долларов) в финальном поединке турнира с бай-ином 200 000 долларов и заработал тогда «лишь» 3,47 миллиона призовых. Но три дня спустя исправил ситуацию и сорвал приз значительно крупнее.

В финальном поединке соперником Корзинина вновь стал финн. Однако если Антониус является одним из самых известных профессиональных игроков в покер в мире, то биография Осси Кетолы, который накануне сидел напротив Корзинина во время игры за первое место, аналогична биографии эстонского игрока. Он любитель, который заработал деньги, чтобы участвовать в турнирах с высокими бай-инами, не покером.

Как отмечает сам Корзинин, он совсем недавно начал играть в покер и шутит, что до сих пор не до конца разобрался с правилами игры.

«Я даже играть в покер не умею», - пошутил он в воскресенье, встав из-за стола.

Однако, это не мешает. Более того, и публика, и комментаторы отметили крайне необычную манеру игры Корзинина.

69-летний Корзинин выделялся на фестивале Triton Poker 2024 нетрадиционными приемами игры, которые озадачивали и сбивали с толку экспертов-комментаторов. Корзинин остался верен своему стилю даже в минувшем поединке с Кетолой.