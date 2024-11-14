Число волков в лесах увеличилось настолько, что они ищут пищу вблизи населенных пунктов - нападения хищников на домашний скот и домашних животных участились настолько, что человеческие жертвы стали лишь вопросом времени, пишет Эстонская аграрно-торговая палата (EPKK) в обращении к премьер-министру Кристену Михалу.
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Премьер-министру пожаловались на численность волков: человеческие жертвы стали лишь вопросом времени
«Разговоры региональных политиков о том, что сельские районы нужно защищать, пусты, если они не учитывают самого важного - людей, живущих и работающих в сельской местности», - сказала глава EPKK Керли Атс.