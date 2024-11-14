Премьер-министру пожаловались на численность волков: человеческие жертвы стали лишь вопросом времени

«Разговоры региональных политиков о том, что сельские районы нужно защищать, пусты, если они не учитывают самого важного - людей, живущих и работающих в сельской местности», - сказала глава EPKK Керли Атс.

В обращении она подчеркивает, что фермеры и сельские жители в целом в настоящее время поставлены в крайне уязвимое положение. «Департамент окружающей среды и Общество охотников подтверждают, что положение волков в Эстонии хорошее, а их численность возросла. Практика охраны природы и охотничьего хозяйства смогла обеспечить нормальный природный баланс. Это говорит о том, что данные мониторинга, методика сбора которых за прошедшие годы существенно не изменилась, оказались надежными», - сказала Атс.