Чт, 14.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Премьер-министру пожаловались на численность волков: человеческие жертвы стали лишь вопросом времени

Copy
Волк (иллюстративное фото).
Волк (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Число волков в лесах увеличилось настолько, что они ищут пищу вблизи населенных пунктов - нападения хищников на домашний скот и домашних животных участились настолько, что человеческие жертвы стали лишь вопросом времени, пишет Эстонская аграрно-торговая палата (EPKK) в обращении к премьер-министру Кристену Михалу.

«Разговоры региональных политиков о том, что сельские районы нужно защищать, пусты, если они не учитывают самого важного - людей, живущих и работающих в сельской местности», - сказала глава EPKK Керли Атс.

В обращении она подчеркивает, что фермеры и сельские жители в целом в настоящее время поставлены в крайне уязвимое положение. «Департамент окружающей среды и Общество охотников подтверждают, что положение волков в Эстонии хорошее, а их численность возросла. Практика охраны природы и охотничьего хозяйства смогла обеспечить нормальный природный баланс. Это говорит о том, что данные мониторинга, методика сбора которых за прошедшие годы существенно не изменилась, оказались надежными», - сказала Атс.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх