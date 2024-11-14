Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в октябре

Родилось 13 пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, пять пар девочек и четыре смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 277 детей, в Харьюмаа - 118, на Хийумаа - четырех, в Ида-Вирумаа - 63, Йыгевамаа - 15, Ярвамаа - 21, Ляэнемаа - десяти, Ляэне-Вирумаа - 28, Пыльвамаа - 18, Пярнумаа - 49, Рапламаа - 16, на Сааремаа - 20, в Тартумаа - 110, Валгамаа - пяти, Вильяндимаа - 22 и в Вырумаа - 15.

В октябре девочек чаще всего называли следующими именами: Арабелла, Эмилия, Эмили, Мария, Мия и София (5). Самыми популярными именами мальчиков были Хуго и Оливер (6), а также Арон, Давид и Марк (5).

В прошлом месяце было заключено 412 браков, из этого числа 28 оформили нотариусы и восемь - священники. Состоялось также 269 разводов. В апреле прошлого года брак был заключен 394 раза, разводов было 246.

В мае зарегистрировано 1384 смерти, в прошлом году в то же время их было 1368.

Имя и (или) фамилию поменял на новую 181 человек: 34 взяли себе новое имя, 133 - новую фамилию, а 13 человек - и имя, и фамилию. Среди них - 123 женщины и 58 мужчин. В 2023 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяли на новую 207 человек.