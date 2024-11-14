«Уже третий год перед зимой говорят, что следующий год будет лучше. На самом же деле ситуация катастрофическая», - сказал Аллар Антон, руководитель компании Finnlog OÜ, долгое время работающей в Финляндии, отметив, что на строительном рынке Финляндии слишком сильное предложение, в то время как спрос достиг рекордно низкого уровня.

Он привел пример: три года назад в Финляндии строилось около 7500 дач, частных домов и саун, а теперь их количество упало до 4000. По словам Антона, многие строительные компании сильно затянули пояса, и многие находятся на грани: «Надеются, что завтра будет лучше, а если нет, то сворачивают лавочку».