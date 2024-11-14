Конор Макгрегор в суде: это был добровольный секс

Гражданский иск подала женщина по имени Никита Ни Лаймхин. Она утверждает, что в декабре 2018 года ее изнасиловал Макгрегор и еще один мужчина.

Ни Лаймхин рассказала, что знала Макгрегора ранее по переписке в соцсетях и вместе с подругой отправилась с ним на вечеринку в пентхаус дублинского отеля, где употребляла наркотики и алкоголь, несмотря на прием антидепрессантов.

Затем Макгрегор пригласил женщину в спальню. Ни Лаймхин сказала, что согласилась, но не хотела заниматься с ним сексом, потому что у нее были месячные. По словам адвоката Ни Лаймхин, Макгрегор схватил ее и воспользовался ею. По словам представителя, у женщины на груди было пятно крови, потому что часы, которые она носила, поцарапали грудь, когда она сопротивлялась. Затем Макгрегор схватил ее за шею и не давал ей дышать.

Сам Макгрегор отрицает обвинения. Он заявил, что у него был «полностью добровольный секс» с Ни Лаймхин, а также отверг слова адвоката истицы, что он применял к ней захват и оставил на ее теле синяки.

В свою очередь, адвокат истицы на процессе заявил, что врач, осматривавший Лаймхин после предполагаемого нападения, был «настолько обеспокоен, что поручил сфотографировать ее травмы».

Стоит упомянуть, что Макгрегор не первый раз подозревается в насилии: например, в прошлом году его обвиняли в избиении женщины и угрозе утопить ее на Ибице, а также в изнасиловании девушки в туалете во время матча НБА.