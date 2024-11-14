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Кристен Михал предлагает еще больше повысить военные расходы стран НАТО

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Valda Kalnina

В середине декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал будет принимать в Таллинне лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). На саммите Михал предложит странам JEF, куда, включая Эстонию, входят десять членов НАТО, повысить минимальный уровень оборонных расходов как минимум до 2,5% от ВВП.

По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2% ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. «Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5% от ВВП», - сказал Михал.

«В Объединенных экспедиционных силах собрались страны, которые знают цену миру и могут стать инициаторами нового соглашения об оборонных инвестициях. На саммите JEF я надеюсь сделать важный шаг перед Гаагой и договориться о повышении минимального уровня оборонных расходов десять стран НАТО по крайней мере до 2,5% от ВВП. Только так мы сможем обеспечить безопасность Европы, усилить обороноспособность нашего региона и поддержать создание необходимых для коллективной обороны cил», - подчеркнул премьер-министр.

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