Кристен Михал предлагает еще больше повысить военные расходы стран НАТО

По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2% ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. «Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5% от ВВП», - сказал Михал.

«В Объединенных экспедиционных силах собрались страны, которые знают цену миру и могут стать инициаторами нового соглашения об оборонных инвестициях. На саммите JEF я надеюсь сделать важный шаг перед Гаагой и договориться о повышении минимального уровня оборонных расходов десять стран НАТО по крайней мере до 2,5% от ВВП. Только так мы сможем обеспечить безопасность Европы, усилить обороноспособность нашего региона и поддержать создание необходимых для коллективной обороны cил», - подчеркнул премьер-министр.