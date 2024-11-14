В середине декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал будет принимать в Таллинне лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). На саммите Михал предложит странам JEF, куда, включая Эстонию, входят десять членов НАТО, повысить минимальный уровень оборонных расходов как минимум до 2,5% от ВВП.
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Кристен Михал предлагает повысить военные расходы стран НАТО как минимум до 2,5 процентов
По словам Михала, действующий в НАТО порог в 2% ВВП уже недостаточен для поддержания мира в Европе. «Если не раньше, то в следующем году на саммите в Гааге необходимо повысить минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО по меньшей мере до 2,5% от ВВП», - сказал Михал.