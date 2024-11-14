Citadele прогнозирует рост экономики Эстонии на 2,8% в следующем году

В течение некоторого времени показатели экономического цикла Китая были довольно слабыми. Об этом факте также свидетельствует резкое снижение индекса Hang Seng. Однако снижение процентных ставок в США, похоже, побудило Китай поддержать свою экономику пакетами стимулирующих мер. Впрочем, эти меры не слишком впечатлили инвесторов своим масштабом и не принесли фондовым рынкам Китая значительного роста.

Еврозона: Европейский центральный банк планирует дальнейшее снижение процентных ставок

Хорошей новостью для экономики еврозоны является значительное замедление инфляции: в сентябре годовой уровень инфляции в еврозоне достиг 1,8%, опустившись, таким образом, ниже установленного Европейским центральным банком целевого показателя в 2%. Этот факт в сочетании со слабым экономическим циклом в зоне евро позволяет Европейскому центральному банку продолжать снижать процентные ставки. При этом рынки ожидают еще пяти снижений ставок в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Плохая новость, однако, заключается в том, что снижение инфляции в еврозоне частично сопровождается очень слабой экономической активностью. Германия, которая является одним из основных экспортных партнеров стран Балтии, по-прежнему остается наиболее слабым звеном еврозоны, поскольку ее экономика де-факто находится в упадке.