На следующий год экономисты банка Citadele прогнозируют для Эстонии и Литвы экономический рост на 2,8%, а для Латвии – на 2,7%. Рост будут поддерживать снижение процентных ставок, усиление экономической активности в ЕС, растущий внутренний спрос и инвестиции. Ожидается, что во всех странах Балтии рост заработных плат продолжит опережать инфляцию, что будет способствовать укреплению внутреннего спроса, пишет экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
Citadele прогнозирует рост экономики Эстонии на 2,8% в следующем году
Для прогнозирования экономического состояния стран Балтии и мира в целом участники рынка этой осенью пристально следили за признаками возможного спада в экономике США, однако, в целом, кажется, что худшее для экономики США уже позади. Экономическая активность Китая по-прежнему остается довольно слабой, причем спад в строительном секторе лишь усиливается. Экономическая активность в еврозоне колеблется между стагнацией и спадом, при этом экономика Германии находится в явном упадке. В балтийском регионе продолжается улучшение экономической активности в Литве и Латвии. В Эстонии также появились первые признаки стабилизации, считают эксперты.
«Мягкая посадка» экономики США остается наиболее вероятным сценарием
Хотя экономика США продолжает расти, аналитики все больше внимания обращают на указывающие на возможный спад показатели, чтобы понять, движутся США к «мягкой посадке» или к реальному экономическому спаду. По оценке экономистов Citadele, «мягкая посадка» является более вероятным сценарием, так как по ряду показателей кажется, что худшее для экономики США уже позади, и экономический цикл начал проявлять признаки восстановления.
Однако ситуация еще не полностью стабилизировалась - на критическом уровне остаются такие ключевые экономические индикаторы, как правило Самма, занятость в циклических секторах и разница между фактической безработицей и ее средним значением за 36 месяцев. На дальнейшее развитие экономики также могут повлиять результаты выборов и экономические планы Трампа.
Китай: ожидание впечатляющего успеха
В течение некоторого времени показатели экономического цикла Китая были довольно слабыми. Об этом факте также свидетельствует резкое снижение индекса Hang Seng. Однако снижение процентных ставок в США, похоже, побудило Китай поддержать свою экономику пакетами стимулирующих мер. Впрочем, эти меры не слишком впечатлили инвесторов своим масштабом и не принесли фондовым рынкам Китая значительного роста.
Еврозона: Европейский центральный банк планирует дальнейшее снижение процентных ставок
Хорошей новостью для экономики еврозоны является значительное замедление инфляции: в сентябре годовой уровень инфляции в еврозоне достиг 1,8%, опустившись, таким образом, ниже установленного Европейским центральным банком целевого показателя в 2%. Этот факт в сочетании со слабым экономическим циклом в зоне евро позволяет Европейскому центральному банку продолжать снижать процентные ставки. При этом рынки ожидают еще пяти снижений ставок в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.
Плохая новость, однако, заключается в том, что снижение инфляции в еврозоне частично сопровождается очень слабой экономической активностью. Германия, которая является одним из основных экспортных партнеров стран Балтии, по-прежнему остается наиболее слабым звеном еврозоны, поскольку ее экономика де-факто находится в упадке.
Тем не менее, стоит отметить, что, хотя в экономике Германии сохраняется тенденция к снижению, ключевые индикаторы, такие как прогноз новых заказов в обрабатывающей промышленности и индекс дорожных сборов с грузовиков в Германии, могут указывать на то, что экономика Германии достигла своего низшего уровня перед переходом к сильному росту. Так что, возможно, мы уже достигли пика пессимизма в экономике еврозоны. Впрочем, общая экономическая активность еще довольно сдержанная и вполне может ухудшиться.
Страны Балтии: оживление экономической активности и выход Эстонии из экономического спада
В целом тенденция экономического развития стран Балтии положительная, но экономические циклы трех стран все же несколько различаются.
В Эстонии экономическая активность по-прежнему слабее, чем в других странах Балтии. Экономику Эстонии сдерживают наиболее высокий в регионе уровень задолженности частного сектора и значительная зависимость от стран Скандинавии, где развитие тормозят высокие процентные ставки. Однако в обрабатывающей промышленности Эстонии можно отметить значительное улучшение настроений, что может быть связано с увеличением заказов из Центральной Европы и ростом ожиданий оживления экономики Скандинавии благодаря снижению центральными банками процентных ставок.
Тем не менее, уровень оптимизма среди потребителей в Эстонии остается очень низким, достигая уровня, наблюдавшегося в июне 2020 года, что свидетельствует о сохраняющейся сдержанности в потребительских расходах.
Можно ожидать, что в 2025 году экономическая активность оживится во всех трех странах Балтии и приведет к росту ВВП в Латвии на 2,7%, а в Эстонии и Литве на 2,8%, отмечают аналитики. Также во всех странах Балтии рост заработных плат, вероятно, продолжит опережать инфляцию, что будет способствовать укреплению внутреннего спроса. Дополнительный стимул внутреннему спросу и инвестициям окажет дальнейшее снижение процентных ставок Европейским центральным банком: все три страны Балтии чувствительны к таким изменениям, поскольку здесь велика доля кредитов с плавающей процентной ставкой.