Сотня подвижных игр – для учителей физкультуры разработали удобного помощника

Руководитель проекта Ярек Мяэсту, профессор спортивной биологии и движения Тартуского университета, рассказал, что на уроках физкультуры все чаще обучают приобретению различных навыков, а не конкретным элементам, специфичным для спорта, таким как толкание ядра или шаги в баскетболе.

«Учитель сам выбирает способ, какой вид спорта или средство использовать для обучения навыку. Исходя из этого, целью нашего проекта была поддержка учителей физкультуры начальной школы при обучении различным двигательным навыкам и укреплении их профессионального профиля».

Мяэсту пояснил, что разработанные упражнения имеют уровень средней интенсивности, чтобы помимо развития навыков обеспечить еще и положительное влияние на здоровье.

«Для определения степени интенсивности упражнений использовались мониторы, отслеживающие частоту сердечных сокращений. В комплекс не включались упражнения, которые были недостаточно активными. Мы записали упражнения и игры на видео и объединили их с инструкциями и вспомогательными материалами о важности физических упражнений для здоровья. В рамках проекта были создан комплекс упражнений, который поможет достичь целей учебной программы».

К разработке игр и материалов для упражнений были привлечены учителя, а школьники оценивали, насколько им понравилось упражнение или игра.

«Чем интереснее содержание урока, тем выше мотивация, и от выученного остается положительный опыт. Навыки в основном представлены ловлей-бросками, бегом, прыжками и обходами. Упражнения классифицируются по различным физическим способностям: выносливость, ловкость, скорость, сила и баланс», - сказал Мяэсту.

Ознакомиться с видеоуроками можно ЗДЕСЬ.

Игры собраны ЗДЕСЬ.

Также создана среда, где можно отфильтровать подходящую игру.