Многие самоуправления отказываются подписывать договор об образовании

Договор об образовании рассчитан на период с 2026 по 2028 год, он должен регулировать карьерную модель учителей, нагрузку и условия труда.

Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд сообщил, что к настоящему моменту 31 местное самоуправление, или чуть меньше половины самоуправлений Эстонии, предоставили свои отзывы: 20 из них планируют не подписывать договор об образовании, одно намерено подписать, а десять еще не определились.

По словам Лухалайда, местные власти беспокоит отсутствие ясности в вопросе финансовых гарантий, необходимых для реализации договора: «К сожалению, мы не знаем, будут ли деньги выделены на самом деле, и, в конце концов, если они будут выделены, не будет ли сокращений в другом месте?»

Министр образования Кристина Каллас заявила, что дополнительные ресурсы, необходимые для реализации договора об образовании, будут запланированы в государственном бюджете на 2026 год, но поскольку его составление на тот год еще впереди, пока неизвестно, откуда возьмутся дополнительные средства.