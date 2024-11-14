Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в четверг утром у Дома Стенбока в Таллинне проверил карманы члена Рийгикогу Яака Валге (Эстонские националисты и консерваторы), участвовавшего в акции протеста против повышения налогов, чтобы убедиться, не принес ли он с собой оружие.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юрген Лиги искал в карманах пришедшего на акцию протеста Яака Валге оружие
Оружия у Валге Лиги не нашел и продолжил свой путь на заседание правительства. Этот инцидент позабавил обоих, и во время «обыска» оба улыбались до ушей.
Яак Валге в четверг утром принимал участие в протесте партии Эстонские националисты и консерваторы у Дома Стенбока против повышения налогов правительством.
В понедельник вечером Валге оказался в центре скандала, когда в парке Фальги в Таллинне он произвел несколько выстрелов из стартового пистолета, заряженного холостыми патронами. Полиция составила на Валге протокол о проступке.
Сам Валге не объяснил причину своего поступка, заявив, что его мотив был личного характера.