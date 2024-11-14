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ГАЛЕРЕЯ Юрген Лиги искал в карманах пришедшего на акцию протеста Яака Валге оружие

Перевод: Сергей Светлов
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Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в четверг утром у Дома Стенбока в Таллинне проверил карманы члена Рийгикогу Яака Валге (Эстонские националисты и консерваторы), участвовавшего в акции протеста против повышения налогов, чтобы убедиться, не принес ли он с собой оружие.

Оружия у Валге Лиги не нашел и продолжил свой путь на заседание правительства. Этот инцидент позабавил обоих, и во время «обыска» оба улыбались до ушей.

Яак Валге в четверг утром принимал участие в протесте партии Эстонские националисты и консерваторы у Дома Стенбока против повышения налогов правительством.

В понедельник вечером Валге оказался в центре скандала, когда в парке Фальги в Таллинне он произвел несколько выстрелов из стартового пистолета, заряженного холостыми патронами. Полиция составила на Валге протокол о проступке.

Сам Валге не объяснил причину своего поступка, заявив, что его мотив был личного характера.

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