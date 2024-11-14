ГАЛЕРЕЯ Юрген Лиги искал в карманах пришедшего на акцию протеста Яака Валге оружие

Оружия у Валге Лиги не нашел и продолжил свой путь на заседание правительства. Этот инцидент позабавил обоих, и во время «обыска» оба улыбались до ушей.

Яак Валге в четверг утром принимал участие в протесте партии Эстонские националисты и консерваторы у Дома Стенбока против повышения налогов правительством.

В понедельник вечером Валге оказался в центре скандала, когда в парке Фальги в Таллинне он произвел несколько выстрелов из стартового пистолета, заряженного холостыми патронами. Полиция составила на Валге протокол о проступке.

Сам Валге не объяснил причину своего поступка, заявив, что его мотив был личного характера.