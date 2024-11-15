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«Многие люди просто не знают, как это клево – отдавать свою любовь»: Чулпан Хаматова о том, что она везет в Таллинн

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Чулпан Хаматова в интервью Rus.Postimees накануне гастролей в Таллинне, которые состоятся в декабре, рассказала о своих последних работах, друзьях и недругах.
Чулпан Хаматова в интервью Rus.Postimees накануне гастролей в Таллинне, которые состоятся в декабре, рассказала о своих последних работах, друзьях и недругах. Фото: Ксения Хаматова / из личного архива Чулпан Хаматовой

Актриса, которая покинула Россию, но не избавилась от травли за то, что была готова на компромиссы с властью ради спасения онкобольных детей, в интервью Rus.Postimees рассказала о том, над чем она работает сегодня, как воспринимает происходящее с Россией и почему нет ничего важнее спасения жизни.

Чулпан Хаматова в декабре 2024 года трижды выйдет на сцену в Таллинне. Мы поговорили с ней не только о той ее работе, которая видна снаружи. Актриса ответила и своим хейтерам и Юрию Шевчуку, который называет ее «божьим человеком».

- Сначала о том, что нас ждет 3-4 декабря, когда именно в Таллинне состоится мировая премьера спектакля «Исцеление», где вы работаете на сцене вместе с Юлией Ауг. Из доступных подсказок мы знаем, что будет показана некрасивая история из жизни благотворительных фондов, где вы пытаетесь вывести нехороших людей на чистую воду…

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