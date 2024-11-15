«Многие люди просто не знают, как это клево – отдавать свою любовь»: Чулпан Хаматова о том, что она везет в Таллинн

Чулпан Хаматова в интервью Rus.Postimees накануне гастролей в Таллинне, которые состоятся в декабре, рассказала о своих последних работах, друзьях и недругах.

Актриса, которая покинула Россию, но не избавилась от травли за то, что была готова на компромиссы с властью ради спасения онкобольных детей, в интервью Rus.Postimees рассказала о том, над чем она работает сегодня, как воспринимает происходящее с Россией и почему нет ничего важнее спасения жизни.