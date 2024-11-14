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Исследование: какой доход необходим, чтобы считаться средним классом в странах Балтии (1)

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Банкноты евро. Фото иллюстративное.
Банкноты евро. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO

Исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, изучило оценку жителями Эстонии своего благосостояния. За два года доля людей, относящих себя к среднему классу, значительно выросла, а количество людей, считающих себя бедными, сократилось на четыре процентных пункта, достигнув 6%. Между тем жители Эстонии, Латвии и Литвы воспринимают средний класс несколько иначе.

Опрос, проведенный Norstat в июне, показал, что, по мнению жителей Эстонии, около трети (32%) населения Эстонии принадлежит к среднему классу. Эта цифра с годами существенно не изменилась - она составляла 30% в 2018 году и 31% в 2022 году. При этом примерно половина (49%) респондентов относят себя к среднему классу. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

«Средний класс можно рассматривать с точки зрения доходов, потребления, активов и ценностей. По мнению участников опроса, человек в Эстонии принадлежит к среднему классу, если его чистый доход составляет в среднем от 2100 до 3013 евро, - отметила старший экономист Swedbank Лийс Элмик. - Если сравнить эти результаты с фактическим распределением доходов, люди, зарабатывающие 2000-3000 евро, входят в число 20% самых богатых людей в Эстонии».

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