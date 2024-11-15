С начала ноября в Таллинне перестали ездить троллейбусы. Полувековая история поставлена на паузу из-за морально устаревшего транспортного парка и катастрофического качества контактной сети. Решение приостановить работу троллейбусов и заняться срочным обновлением всей системы вызвано целенаправленной политикой Центристской партии, стоявшей у руля в Таллинне долгие годы, по уничтожению этого вида общественного транспорта, уверен активист и блогер Даниил Куракин.
Даниил Куракин ⟩ Пока, таллиннский троллейбус! Но не навсегда
Реакцию жителей Таллинна в последние дни работы троллейбусов иначе как сентиментальной назвать нельзя. Многие специально, несмотря на дождливую погоду, выбрались 1 ноября из дома, чтобы совершить свой последний рейс на троллейбусе.
В этом нет ничего удивительного, ведь троллейбус - это часть идентичности города и его жителей. Город - это не просто здания и улицы, это смыслы, которые с течением времени люди закладывают в те или иные детали городского пространства. Троллейбус был для многих жителей Таллинна частью их собственной истории, которую они связывают непосредственно с жизнью в городе. Поэтому, когда целый пласт этой истории внезапно исчезает, эмоции это вызывает соответствующие.
Однако закрытие троллейбусного движения в Таллинне было долгое время лишь вопросом времени, ведь город, начиная с середины нулевых, занимался планомерной ликвидацией данного вида общественного транспорта. Решение не уничтожать троллейбусное движение Таллинна было озвучено городскими властями лишь в феврале этого года, после перерасчетов, которые показали, что создание полностью экологичного общественного транспорта к 2035 году обойдется гораздо дешевле, если троллейбусы останутся и их не придется заменять электробусами.
Ранее хорошие результаты показало тестирование современного трехсекционного троллейбуса в 2021 году, а также введение в конце января 2022 года на линии нескольких аккумуляторных троллейбусов. По большому счету, эти примеры выгоды использования современного троллейбуса смогли доказать городской власти перспективность сохранения «троллей» в столице. Однако во времена единоличной власти Центристской партии такие идеи казались немыслимыми, ведь еще в 2020-м году TLT (Tallinna Linnatranspordi AS - прим. ред.) сообщали, что к 2035 году троллейбусы должны полностью исчезнуть из городского пейзажа Таллинна.
Пик троллейбусного величия в Таллинне пришелся на нулевые годы, когда в городе насчитывалось девять троллейбусных маршрутов, а в 2002 году были закуплены новые троллейбусы от Solaris. Первой, в декабре 2012 года, закрылась линия 2, обслуживавшая маршрут Кадака - «Эстония», ее заменили автобусам 24 и 24А.
Перед этим тогдашний глава TLT Энно Тамм заявил, что у троллейбуса в Таллинне нет будущего, и вместо него городу следует инвестировать в гибридные автобусы, поскольку, с его слов, троллейбус почти в два раза дороже обычных автобусов, которые, по его словам, более универсальны и экологичны по сравнению с троллейбусами, а контактную сеть невыгодно содержать. Стоит ли говорить, что гибридный автобус не является более экологичным, чем троллейбус, элементарно из-за наличия двигателя внутреннего сгорания?
Трудные времена для троллейбусов наступили уже в начале 2010-х, когда стало очевидно, что их не хватает в случае поломки даже одной машины. По словам пресс-секретаря TLT в 2012 году Калле Михкельса, предприятие работает без резерва, и каждая поломка приводит к снятию троллейбуса с линии.
В Таллинне тогда работало 99 троллейбусов, из которых 43 были старше двадцати лет. Через год машин стало еще меньше, часть пошли под списание, однако тогдашний вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Таави Аас заявил, что город не планирует закупку новых троллейбусов, потому что «приобретение троллейбуса обходится в 2,2 раза дороже покупки аналогичных размеров автобуса».
Иными словами, центристская мэрия видела в троллейбусе лишь дорогостоящую обузу, намеренно игнорируя его экологический аспект. При этом что руководство Таллинна, что руководство TLT постоянно повторяли, что электрический транспорт должен быть в приоритете, однако имелась в виду только прокладка трамвайной линии до аэропорта и порта, что говорит о банальном отсутствии у Таллинна нормального понимания развития электрического городского транспорта.
В 2015 в Таллинн прибыли новые гибридные автобусы, часть из которых должна была заменить Вяйке-Ыйсмяэсские троллейбусы 6 и 7, что и случилось уже в 2016 году, после ремонта кругового перекрестка Хааберсти. Уже упомянутый ранее Энно Тамм на вопрос, почему троллейбусы заменяют на гибридные автобусы, говорил, что якобы на мировых выставках уже ни один изготовитель не представляет такой троллейбус, который мы привыкли видеть на своих улицах, и что все представляют варианты гибридных или электрических автобусов.
О каких выставках говорил Тамм, остается загадкой, ведь, например, швейцарский производитель Carrosserie Hess до сих пор выпускает и презентует троллейбусы, и в тот же год, когда Таллинн заменил 6-й и 7-й троллейбусы на 42-й и 43-й автобусы, швейцарский город Люцерн закупил несколько десятков новейших на то время аккумуляторных моделей троллейбуса lighTram 4.
Аккумуляторные троллейбусы, которые городская власть Таллинна будто бы внезапно для себя открыла совсем недавно, на самом деле - не новая идея. Такие троллейбусы начали ездить еще в нулевые годы, став, по большому счету, компромиссом между обычным троллейбусом и автономным электробусом. В 2014 году Таллинн начал тестирование электробусов, и оказалось, что без подзарядки они способны пройти не более 170 километров, и это без минусовых температур, которые еще больше уменьшают километраж.
Думаю, вы и сами замечали, как смартфоны быстро разряжаются на холоде. И с электробусами то же самое. Более того, электробус не может ездить непрерывно, как троллейбус, поскольку ему требуется время подзарядку на конечной станции, из-за чего самих машин нужно больше, чтобы не увеличивать интервалы в расписании. У аккумуляторного троллейбуса с этим проблемы нет, поскольку подзарядка осуществляется прямо по ходу движения через токоприемники, а там, где это возможно, такой троллейбус едет, опустив свои «рога», благодаря чему в некоторых местах контактную сеть можно убрать. Электробус в среднем еще и дороже троллейбуса на 15-20 процентов.
Таллинн только сейчас понял, что такое возможно, однако все эти годы городская власть следовала, скорее, примеру Москвы. Сыграл ли свою роль договор о дружбе между Центристской партией и Единой Россией, я не знаю, но столица Эстонии в вопросах подхода к электротранспорту определенно подглядывала за столицей России.
Троллейбус в Москве был ликвидирован полностью в августе 2020 года, и был заменен на электробусы и автобусы. На вопрос, почему сеть троллейбуса была закрыта, власти Москвы отвечали, что устарела сама концепция троллейбуса. Вспоминается интервью менеджера по связям с общественностью TLT Каарела Кутти, который тоже говорил, что электробус сочетает в себе лучшие черты троллейбуса и обычного автобуса.
Как и в Таллинне, в Москве троллейбусы уходили постепенно. После каждого ремонта улиц в Москве с них исчезали троллейбусы, несмотря на обещания городских властей об обратном. В среде российских урбанистов ликвидацию троллейбуса в Москве часто называют «троллейбусным погромом», потому что решение было нелогичным, ведь власти города заменили один экологичный вид общественного транспорта другим, при этом даже не полностью, и на большинстве маршрутов пустили обычные дизельные автобусы, поскольку из-за упомянутых недостатков электробусов их просто не хватало. Причем автобусы были не новые, а взятые с других маршрутов, из-за чего нарушилась вся производительность общественного транспорта.
Таллинн с Москвой также породнил подход к обслуживанию контактной сети, а точнее, полное его отсутствие. В Москве даже к 2020 году контактная сеть в основном так и осталась на уровне 1970-х. Троллейбус просто не мог развивать высокую скорость и ехать плавно. Именно из-за плохого содержания контактной сети появляются все проблемы троллейбусов, которые обычно приводят как аргумент в пользу ликвидации этого вида транспорта. Из-за плохой контактной сети рога слетают с проводов, из-за чего встает все движение на линии, что приводит к тому что троллейбусы едут медленнее, ведь перед стрелками приходится притормаживать, чтобы «рога» не слетели.
Вспомните, когда Таллинн предпринимал попытки ремонта сети для улучшения производительности троллейбусной системы? Вот и я не помню. И, скорее всего, именно катастрофа с контактной сетью является первопричиной того, что 1 ноября троллейбусы перестали ездить по улицам Таллинна. Модели Solaris Trollino могли еще долго служить на линиях, несмотря на превышенный срок эксплуатации, указанный производителем, дожидаясь замены на новые машины. Оставленная же в плохом состоянии контактная сеть не позволит нормально функционировать даже самым новым троллейбусам, и вполне естественно, что во время ее ремонта их движение невозможно.
Перед тем как с улиц Сыле и Копли ушел 9-й троллейбус, пресс-служба мэрии под руководством Таави Ааса сообщила, что в развитых городах на смену троллейбусам приходит более безопасный для окружающей среды транспорт. Во-первых, на место экологичному троллейбусу пришел гибридный автобус. Во-вторых, скажите это таким городам, как Цюрих, Зальцбург, Милан или Прага, причем последняя восстановила свой троллейбус в 2017 году с нуля, в тот же год, когда был ликвидирован 9-й «тролль».
Таллинн поступил даже глупее Москвы, ведь у нас троллейбусы ушли с линий еще до прихода электробусов. Между тем, другая балтийская столица, Вильнюс, к 2025 году полностью заменит свои старые «тролли» Škoda на новые, тем самым полностью обновив свой троллейбусный парк.
Таллинн же вынужден приостановить работу троллейбусов на полтора года, чтобы исправить катастрофическую ситуацию, допущенную Центристской партией.