Даниил Куракин Пока, таллиннский троллейбус! Но не навсегда

Думаю, вы и сами замечали, как смартфоны быстро разряжаются на холоде. И с электробусами то же самое. Более того, электробус не может ездить непрерывно, как троллейбус, поскольку ему требуется время подзарядку на конечной станции, из-за чего самих машин нужно больше, чтобы не увеличивать интервалы в расписании. У аккумуляторного троллейбуса с этим проблемы нет, поскольку подзарядка осуществляется прямо по ходу движения через токоприемники, а там, где это возможно, такой троллейбус едет, опустив свои «рога», благодаря чему в некоторых местах контактную сеть можно убрать. Электробус в среднем еще и дороже троллейбуса на 15-20 процентов.

Таллинн только сейчас понял, что такое возможно, однако все эти годы городская власть следовала, скорее, примеру Москвы. Сыграл ли свою роль договор о дружбе между Центристской партией и Единой Россией, я не знаю, но столица Эстонии в вопросах подхода к электротранспорту определенно подглядывала за столицей России.

Троллейбус в Москве был ликвидирован полностью в августе 2020 года, и был заменен на электробусы и автобусы. На вопрос, почему сеть троллейбуса была закрыта, власти Москвы отвечали, что устарела сама концепция троллейбуса. Вспоминается интервью менеджера по связям с общественностью TLT Каарела Кутти, который тоже говорил, что электробус сочетает в себе лучшие черты троллейбуса и обычного автобуса.