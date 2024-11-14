Государство изучает эффективность и необходимость русскоязычной коммуникации госструктур

Советник правительства по СМИ Евгения Вяря сказала, что объем государственного информирования на русском языке неуклонно снижается, но необходимо обеспечить доступность информации о кризисных ситуациях: «Мы стараемся сделать государственное оповещение населения как можно более эффективным и с минимальными затратами, не снижая при этом информированности и вовлеченности людей».

С этой целью госканцелярия заказала у компании Civitta Estonia исследование «Эффективность и необходимость русскоязычной коммуникации государственных учреждений», которое, по словам Вяря, призвано выяснить цели русскоязычной коммуникации госучреждений, оценить эффективность и проанализировать, какую информацию и по каким каналам было бы полезно доносить до русскоязычной целевой группы в будущем.

«Среди прочего, в ходе исследования будет проанализировано дублирование информации, распространяемой госучреждениями, и то, насколько учитываются быстро развивающиеся технологии веб-браузеров, позволяющие автоматически переводить информацию на иностранные языки», - пояснила Вяря.

Исследование планируется завершить к февралю 2025 года.