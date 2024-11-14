На этой неделе коалиционные партии Рийгикогу отказались поддержать проект решения центристской фракции о создании следственной комиссии для выяснения связанных с проектом Rail Balticа обстоятельств, пишет депутат Рийгикогу (Центристская партия) Лаури Лаатс.
Лаури Лаатс ⟩ Оплатив проект скоростной магистрали Таллинн-Варшава, мы будем ездить лишь до Пярну?
Из-за сопротивления коалиционных партий комиссия создана не будет, это значит, что общественности так не предоставят достаточной информации о проекте. Строительство Rail Balticа, мягко говоря, проходит не совсем гладко, а коалиция, отказавшись от создания спецкомиссии, продемонстрировала свое безответственное отношение к использованию государственных средств.
Факт, что в связи с реализацией проекта Rail Balticа больше путаницы, нежели ясности, признал и министр инфраструктуры Владимир Свет. В воскресенье в интервью порталу ERR он отметил, что у государства нет четкого понимания, когда будут запущены поезда.
Отрезок железной дороги на территории Эстонии обойдется налогоплательщикам в несколько миллиардов евро, однако при этом у правительства отсутствует представление, когда проект будет запущен. В этой ситуации говорить о его окупаемости нет никакого смысла.
В Латвии обеспокоены, в Эстонии спокойны
Если бы наше правительство регулярно не повышало налоги, а положение госбюджета не было столь плачевным, я бы думал, что Эстония - очень богатая страна. Богатая потому, что проблемам Rail Balticа, вопросам расходов на строительство железной дороги и оперирования ей не уделяют никакого внимания. В первой половине июня органы государственного контроля Эстонии, Латвии и Литвы представили совместный отчет по Rail Balticа, в котором указали на серьезные проблемы в управлении проектом, что, в свою очередь, вызывает сомнения относительно его реализации, при этом дефицит бюджета проекта был спрогнозирован в районе 10-19 млрд евро.
Для сравнения: объем доходов госбюджета Эстонии на 2025 год составляет 17,7 млрд евро. Отчет органов госконтроля стран Балтии получил широкое освещение в СМИ, и президент Алар Карис решил, что не будет лишним пригласить для обсуждения проблемы тогдашних министра финансов Марта Вырклаэва и министра климата Кистена Михала. Однако Михал и Вырклаэв со свойственной реформистами самоуверенностью (или высокомерием?) заявили, что Эстония справляется лучше Латвии и Литвы, а проекты и должны дорожать. Напомню, что изначальная стоимость Rail Baltiса оценивалась в 3,6 млрд евро, однако в 2023 году она возросла до 23,8 млрд (!). Вполне закономерным является вопрос: если бы мы знали, что проект настолько подорожает, стали бы его начинать?
Даже оптимизм реформистов не в силах изменить того обстоятельства, что Rail Balticа не может закончиться на границе с Латвией, а должна проходить также через Латвию и Литву, чтобы у нас появилось железнодорожное сообщение с Европой. Учитывая, с какой решительностью латвийского правительство занято разрешением связанных с проектом проблем, возникает ощущение, что вместо инфраструктурного проекта века нас ожидает крупнейший провал века.
Латвийская парламентская следственная комиссия установила, что Министерство финансов Латвии не информировало Сейм об увеличении затрат, а обязательства были взяты без согласования и не учтены в госбюджете - выяснением этих обстоятельств уже занимается Генеральная прокуратура Латвии. Известно, что в Латвии реализация проекта проходит частями, часть завершенных работ приходится консервировать, а единой позиции относительно дальнейшей реализации до сих пор нет.
Сколько придется заплатить?
Современное железнодорожное сообщение с Европой нам необходимо, и вряд ли найдется много предпочитающих перегруженное шоссе Таллинн–Пярну–Икла, тем не менее мы должны трезво рассуждать о проекте Rail Balticа.
В уже упомянутом отчете органов Госконтроля стран Балтии также указано, что у Эстонии, Литвы и Латвии нет четкого плана покрытия расходов на содержание железной дороги, а между тем они могут достигать 500 миллионов евро в год. Также неясно, кто будет оперировать железной дорогой. Еще один связанный с проектом риск: если выделенные на проект европейские деньги не будут использованы в срок или если реализация проекта не удастся, то средства придется вернуть. Этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов.
Нынешнее финансовое положение Эстонии оставляет желать лучшего, и столь серьезные обязательства требуют тщательных расчетов и при необходимости дискуссии. Однако в связи с Rail Balticа по-прежнему слишком много вопросов остаются без ответа, и у депутатов от коалиционных партий напрочь отсутствует желание попытаться их найти. Мне сложно понять, как создание парламентской следственной комиссии по Rail Balticа помешало бы повседневной работе правительства.
Жаль, если в один прекрасный день мы поймем, что заплатили за скоростной поезд до Варшавы, а вместо этого получили поезд Таллинн-Пярну. А платить по счетам придется нашим детям и внукам.