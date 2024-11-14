Лаури Лаатс Оплатив проект скоростной магистрали Таллинн-Варшава, мы будем ездить лишь до Пярну?

Сколько придется заплатить?

Современное железнодорожное сообщение с Европой нам необходимо, и вряд ли найдется много предпочитающих перегруженное шоссе Таллинн–Пярну–Икла, тем не менее мы должны трезво рассуждать о проекте Rail Balticа.

В уже упомянутом отчете органов Госконтроля стран Балтии также указано, что у Эстонии, Литвы и Латвии нет четкого плана покрытия расходов на содержание железной дороги, а между тем они могут достигать 500 миллионов евро в год. Также неясно, кто будет оперировать железной дорогой. Еще один связанный с проектом риск: если выделенные на проект европейские деньги не будут использованы в срок или если реализация проекта не удастся, то средства придется вернуть. Этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов.

Нынешнее финансовое положение Эстонии оставляет желать лучшего, и столь серьезные обязательства требуют тщательных расчетов и при необходимости дискуссии. Однако в связи с Rail Balticа по-прежнему слишком много вопросов остаются без ответа, и у депутатов от коалиционных партий напрочь отсутствует желание попытаться их найти. Мне сложно понять, как создание парламентской следственной комиссии по Rail Balticа помешало бы повседневной работе правительства.

Жаль, если в один прекрасный день мы поймем, что заплатили за скоростной поезд до Варшавы, а вместо этого получили поезд Таллинн-Пярну. А платить по счетам придется нашим детям и внукам.