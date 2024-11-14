Вратарь эстонской сборной Карл Якоб Хейн не только классно играет. Он второй месяц подряд становится любимцем болельщиков команды, а сейчас порадовал фанатов и уроком эстонского языка.
Видео ⟩ Смотрите, как здорово! Знаменитый эстонский вратарь дает урок эстонского языка болельщикам
Футболист, который по договору аренды перешел из лондонского «Арсенала» в испанский клуб высшей лиги «Вальядолид», отлично зарекомендовал себя. Вратарем заинтересовались некоторые знаменитые европейские клубы, более того, Хейн два месяца подряд становится любимцем болельщиков команды.
А сейчас «Вальядолид» опубликовал в своей соцсети видео, в котором Карл Якоб Хейн дает урок эстонского языка.
Learning Estonian with Karl Hein 🇪🇪 pic.twitter.com/EFlbzzHt1M— Real Valladolid CF 🇬🇧🇺🇸🇨🇦 💜 (@realvalladolidE) November 13, 2024
Сейчас Хейн находится со сборной, чтобы провести два последних в календарном году матча. В Лиге Наций они в субботу встретятся с Азербайджаном, а через три дня - со Словакией. Оба матча пройдут на выезде.