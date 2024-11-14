Видео Смотрите, как здорово! Знаменитый эстонский вратарь дает урок эстонского языка болельщикам

Футболист, который по договору аренды перешел из лондонского «Арсенала» в испанский клуб высшей лиги «Вальядолид», отлично зарекомендовал себя. Вратарем заинтересовались некоторые знаменитые европейские клубы, более того, Хейн два месяца подряд становится любимцем болельщиков команды.

А сейчас «Вальядолид» опубликовал в своей соцсети видео, в котором Карл Якоб Хейн дает урок эстонского языка.

Сейчас Хейн находится со сборной, чтобы провести два последних в календарном году матча. В Лиге Наций они в субботу встретятся с Азербайджаном, а через три дня - со Словакией. Оба матча пройдут на выезде.