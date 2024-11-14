Граница Финляндии с Россией будет открыта зимой? МВД Финляндии ответило на сообщения СМИ

«Угроза в целом аналогична прежней. Согласно оценке властей, существует высокий риск, что эта деятельность [гибридная атака с использованием граждан третьих стран, которые просят международную защиту в ЕС] возобновится, если граница будет открыта. Поэтому в настоящее время нет необходимости принимать новые решения об открытии границы, но ситуация постоянно отслеживается», - в эфире MTV3 описала Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен нынешнее понимание ситуации с закрытой год назад финляндско-российской границей.