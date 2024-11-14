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Граница Финляндии с Россией будет открыта зимой? МВД Финляндии ответило на сообщения СМИ

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Дорожный знак на закрытом пограничном пункте Нуйямаа между Финляндией и Россией в Лаппеенранте, Финляндия.
Дорожный знак на закрытом пограничном пункте Нуйямаа между Финляндией и Россией в Лаппеенранте, Финляндия. Фото: Roni Rekomaa/LEHTIKUVA/LE/SIPA

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен прокомментировала сообщения финской прессы о том, что граница с Россией может быть открыта ближайшей зимой. После закрытия финляндско-российской границы Эстония стала основным местом для транзита россиян и финнов. В том числе поэтому выросли очереди около КПП на восточной границе Эстонии.

«Угроза в целом аналогична прежней. Согласно оценке властей, существует высокий риск, что эта деятельность [гибридная атака с использованием граждан третьих стран, которые просят международную защиту в ЕС] возобновится, если граница будет открыта. Поэтому в настоящее время нет необходимости принимать новые решения об открытии границы, но ситуация постоянно отслеживается», - в эфире MTV3 описала Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен нынешнее понимание ситуации с закрытой год назад финляндско-российской границей.

Глава финского МВД уверена, что «Россия может быстро сконцентрировать большое количество людей на границе». В то же время, на уточняющий вопрос, есть ли у правительства Финляндии подтверждения, что в случае открытия границы Россия перебросит туда уязвимые группы, женщин и детей, Рантанен пояснила, что «в данный момент нет таких подтверждений».

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