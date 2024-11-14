Ведущий Fox News, миллиардер и фигурант секс-скандала. Кто есть кто в новой команде Трампа

Марко Рубио, госсекретарь

В начале 2000-х годов Марко Рубио, сына кубинских иммигрантов, называли «золотым мальчиком» Республиканской партии. С 1999 года он заседал в палате представителей штата Флорида, в 2010 году стал сенатором и тех пор неизменно представлял Флориду в верхней палате Конгресса США. В 2016 году он участвовал в республиканских праймериз - как посчитали эксперты, крайне неудачно. Рубио резко критиковал в первую очередь не демократов, а своего соперника в борьбе за номинацию Дональда Трампа, причем не брезговал и личными оскорблениями. «Он не потеет, потому что его поры забиты из-за автозагара»; «Вы видели его руки? И вы знаете, что говорят о мужчинах с маленькими руками» - говорил он про Трампа. В итоге Рубио снялся с праймериз после того, как остался третьим в своей родной Флориде.