Lidl построит новый магазин в Таллинне

На этой неделе начались строительные работы магазина на Линнамяэ-теэ. В дополнение к строительству самого магазина Lidl планирует инвестировать в улучшение местной инфраструктуры и озеленение территории.

«Магазин на Линнамяэ-теэ станет уже нашим третьим магазином в Ласнамяэ. Это показывает, что у жителей Ласнамяэ возник большой интерес и привязанность к нашим магазинам, и теперь мы сможем сделать Lidl еще ближе к тем жителям Таллинна и Ласнамяэ, которым не хватало одного из лучших магазинов по соотношению цены и качества», - сказал руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.

Торговая площадь магазина на Линнамяэ-теэ составит 1501 квадратный метр. Для посетителей будет построена парковка на 130 мест.

Открытие нового магазина на Линнамяэ-теэ является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, которая началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. В настоящее время у Lidl 14 магазинов в семи городах по всей Эстонии. Кроме магазина на Линнамяэ-теэ, сейчас также разрабатываются новые магазины в Таллинне, Тарту, Кейла, Вильянди и Выру.