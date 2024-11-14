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ВИДЕО В Крыму под весом грузовика обрушился мост на дороге, ведущей на оккупированные территории Украины

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Российские военные грузовики едут по Крыму. Иллюстративное фото.
Российские военные грузовики едут по Крыму. Иллюстративное фото. Фото: BAZ RATNER

На дороге Джанкой-Маслово в Крыму вечером 13 ноября обрушился автомобильный мост. Мост находился над железнодорожными путями на перегоне Джанкой-Мамут. Из-за падения обломков, сообщали российские госагентства РИА Новости и ТАСС, было остановлено как движение пригородных поездов, так и грузовые перевозки между Крымом и оккупированной частью Запорожской области Украины.

В подконтрольной России администрации Джанкойского района сообщили, что мост не выдержал веса большегрузного автомобиля. В момент обрушения на мосту помимо грузовика находился легковой автомобиль. При обрушении пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии, второму потребовалась только амбулаторная помощь, передает Meduza.

Работы на месте обрушения моста шли всю ночь. К 09:00 мск Служба автомобильных дорог аннексированного Крыма объявила, что железнодорожные пути освобождены от завалов после обрушения моста, и железная дорога может функционировать. Восстановить движение пригородных поездов собираются к 11:00 мск.

В течение дня планируется полностью завершить разбор завалов на месте падения моста, заявили представители Служба автомобильных дорог аннексированного полуострова. Прокуратура аннексированного Крыма проводит проверку в связи с обрушением моста.

По словам главы оккупационных властей Сергея Аксёнова, полное восстановление моста запланировано на следующий год. «Железнодорожный мост на дороге Джанкой-Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительная стоимость работ составляет около 180 миллионов рублей», - написал Аксёнов в своем Telegram-канале. Спасательные службы работают на месте происшествия, устраняя последствия разрушения.

Обрушение моста на одном из двух путей, ведущих к оккупированным территориям Украины, может затруднить транспортировку снабжения для российской армии.

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