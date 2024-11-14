Улица Лаутери станет современным городским пространством

На улице Лаутери будет спроектировано современное городское пространство с возможностью временной остановки для обслуживания находящихся здесь предприятий и обеспечения доступа к зданиям. Останется одна полоса для движения автотранспорта, будут созданы дополнительные парковочные места и велосипедная дорожка. Кроме того, остановку общественного транспорта «Hotell Olümpia» сделают безопаснее: будет создан новый «карман» для автобусов с велосипедной дорожкой позади автобусной остановки.

«Городское пространство поддержит предпринимательство и повысит качество жизни, если мы создадим на улице более удобный доступ для большего числа людей, при этом, безусловно, учитывая необходимость парковки автомобилей, - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. - Мы также высадим зеленые насаждения, и улица Антса Лаутери обретет более северный облик».

При реконструкции улицы будет сохранено максимально возможное количество существующих зеленых насаждений. Спилено будет только одно дерево, которое, по оценке дендрологов, является больным. Между остановками добавят низкорослые растения, чтобы создать более приятную и зеленую городскую среду.

«Улица Лаутери, расположенная в центре города, активно используется горожанами на протяжении всего дня, поэтому важно, чтобы городское пространство способствовало активным видам передвижения, а также предусматривало удобное соединение с прилегающими улицами и общественным транспортом», - добавил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Ознакомиться с материалами проектирования и оставить свой отзыв можно с 13 по 27 ноября на странице улицы Лаутери (на эстонском языке).

Публичная презентация эскизного проекта состоится 20 ноября в 17:30 в актовом зале EBS (ул. Лаутери, 3).