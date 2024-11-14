В своем обзоре Госконтроль установил, что до сих пор неясно, когда станция достигнет проектной надежности работы, но управляющее станцией предприятие Enefit Power, считает, что необходимо еще как минимум десять миллионов евро инвестиций.

Согласно первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать энергетической безопасности и надежности энергоснабжения Эстонии. «К сожалению, новостью является даже то, что станция Аувере работает, а не находится на ремонте», – сказал государственный контролер Янар Хольм.

«Но если станция не работает, она не может вырабатывать электроэнергию в критические моменты для обеспечения надежности энергоснабжения», – добавил он.

Передача станции была отложена на три года по сравнению с первоначальным сроком, но после приемки от строителей 31 июля 2018 года Eesti Energia до конца 2023 года потратила 24 миллиона евро на обслуживание и ремонт Аувереской электростанции и 29 миллионов евро на инвестиции, что в общей сложности составляет 53 миллиона евро. Экстренные ремонтные работы привели к тому, что станция большую часть времени не могла выполнять задачу, для решения которой она была построена. Несмотря на все задержки и инвестиции, очевидно, что необходимая надежность так и не была достигнута. По расчетам предприятия, для достижения 92% надежности, на которую была рассчитана установка, потребуется еще как минимум десять миллионов евро. Кроме того, необходимо учитывать текущие расходы на обслуживание и ремонт.