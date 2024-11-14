Госконтроль в своем новом обзоре отмечает, что электростанция Аувере до сих пор не достигла эксплуатационной надежности и станция нуждается еще как минимум в десяти миллионах инвестиций.
Госконтроль: электростанция Аувере не достигла эксплуатационной надежности
Несмотря на более чем 50 млн евро затрат на ремонт и дополнительные инвестиции, электростанция Аувере была остановлена по чрезвычайным причинам в общей сложности на полтора года из пяти лет и пяти месяцев с момента ее завершения. Проверка Госконтроля установила, что пока не совсем ясно, когда станция достигнет проектной надежности, но, по мнению управляющей станцией Enefit Power, необходимо вложение еще как минимум десяти миллионов евро.
По первоначальному плану, электростанция Аувере должна была способствовать обеспечению энергетической безопасности Эстонии и надежности энергоснабжения.
Как указал государственный контролер Янар Хольм, если станция не работает с эксплуатационной надежностью, то не сможет производить электроэнергию в критические моменты, чтобы обеспечить безопасность поставок.