Госконтроль: электростанция Аувере не достигла эксплуатационной надежности

Несмотря на более чем 50 млн евро затрат на ремонт и дополнительные инвестиции, электростанция Аувере была остановлена по чрезвычайным причинам в общей сложности на полтора года из пяти лет и пяти месяцев с момента ее завершения. Проверка Госконтроля установила, что пока не совсем ясно, когда станция достигнет проектной надежности, но, по мнению управляющей станцией Enefit Power, необходимо вложение еще как минимум десяти миллионов евро.