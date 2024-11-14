Лидер белорусской оппозиции проведет открытую лекцию в Тарту

Лекция начнется в 15:00 в Белом зале музея университета, на нее приглашаются все желающие.

Светлана Тихановская - политическая активистка и лидер демократического движения Беларуси. В лекции на английском языке под названием «Беларусь после 2020 года: диктатура против европейского будущего» она расскажет о текущей ситуации в Беларуси, политических репрессиях после выборов 2020 года, роли Александра Лукашенко в войне Владимира Путина против Украины. Также она затронет европейские перспективы в Беларуси и объяснит, почему западные страны должны продолжать поддержку демократического движения в Беларуси.

Лекцию откроет преподаватель международных отношений Института политических исследований им. Йохана Шютте Тартуского Университета Шпенд Курсани. Обсуждение после лекции будет вести профессор региональной политики Андрей Макарычев.

Светлана Тихановская баллотировалась на президентских выборах 2020 года в Беларуси после того, как ее мужа Сергея Тихановского арестовали за участие в предвыборной гонке. Как лидер демократического движения она поддерживает освобождение политических заключенных и мирную передачу власти через свободные и честные выборы.

После последних выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь. На встречах с мировыми лидерами она подчеркивает необходимость более решительных действий против диктатуры в Беларуси.

С началом российской военной агрессии против Украины Тихановская заявила о своем участии в антивоенном движении с целью предотвращения вовлечения Беларуси в войну и недопущения прохода российских войск через территорию Беларуси в Украину. Кроме того, она возглавила несколько мирных протестов в Беларуси.

Светлана Тихановская стала влиятельным лидером, отстаивающим демократию и верховенство закона. Помимо других наград, в 2020 году она вместе с другими лидерами оппозиции была удостоена премии имени Сахарова Европейского парламента. В 2022 году она получила Международную премию четырех свобод, премию Карла Великого и премию за демократию Фрица Цоклиха.