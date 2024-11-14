Эстонский тренер по футболу скончался в возрасте 48 лет

Более десяти лет Росин проработал в пярнуском «Вапрусе», где исполнял обязанности тренера молодежи. С 2022 года он перешел работать техническим директором в вильяндиский клуб «Тулевик», где в его задачи входило обеспечение более качественного обучения футболу.