В 48 лет умер Риво Росин, много лет работавший футбольным тренером.
Эстонский тренер по футболу скончался в возрасте 48 лет
Более десяти лет Росин проработал в пярнуском «Вапрусе», где исполнял обязанности тренера молодежи. С 2022 года он перешел работать техническим директором в вильяндиский клуб «Тулевик», где в его задачи входило обеспечение более качественного обучения футболу.
Помимо тренерской работы, Росин был опытным футболистом низшей лиги. В период 2000–2014 годы он представлял несколько футбольных клубов на уровне лиги, в последний раз «Юнайтед» (Сууре-Яани).