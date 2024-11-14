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Эстонский тренер по футболу скончался в возрасте 48 лет

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Риво Росин.
Риво Росин. Фото: jalgpall.ee

В 48 лет умер Риво Росин, много лет работавший футбольным тренером.

Более десяти лет Росин проработал в пярнуском «Вапрусе», где исполнял обязанности тренера молодежи. С 2022 года он перешел работать техническим директором в вильяндиский клуб «Тулевик», где в его задачи входило обеспечение более качественного обучения футболу.

Помимо тренерской работы, Росин был опытным футболистом низшей лиги. В период 2000–2014 годы он представлял несколько футбольных клубов на уровне лиги, в последний раз «Юнайтед» (Сууре-Яани).

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