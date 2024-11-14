В соседнем с Эстонией регионе России очередное ЧП на железной дороге. В Гатчине сошел с рельс железнодорожный состав с вагонами, которые, в том числе, возят грузы в порт Усть-Луга - один из главных экспортных узлов РФ. Минувшей зимой порт был атакован беспилотниками.
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Фото ⟩ О диверсии молчат: в Ленинградской области снова сошел с рельс железнодорожный состав
Шесть вагонов грузового железнодорожного состава сошли с рельс в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.