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Фото О диверсии молчат: в Ленинградской области снова сошел с рельс железнодорожный состав

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Ликвидация последствий схода с рельс в Ленобласти РФ железнодорожного состава с вагонами, которые доставляют в порт Усть-Луга экспортируемые Россией грузы, 14 ноября 2024 года.
Ликвидация последствий схода с рельс в Ленобласти РФ железнодорожного состава с вагонами, которые доставляют в порт Усть-Луга экспортируемые Россией грузы, 14 ноября 2024 года. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура РФ

В соседнем с Эстонией регионе России очередное ЧП на железной дороге. В Гатчине сошел с рельс железнодорожный состав с вагонами, которые, в том числе, возят грузы в порт Усть-Луга - один из главных экспортных узлов РФ. Минувшей зимой порт был атакован беспилотниками.

Шесть вагонов грузового железнодорожного состава сошли с рельс в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход шести вагонов грузового поезда. Проводятся восстановительные работы», - цитируют российские СМИ лаконичное сообщение местной транспортной прокуратуры.

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