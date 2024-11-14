Фото О диверсии молчат: в Ленинградской области снова сошел с рельсов железнодорожный состав

Ликвидация последствий схода с рельс в Ленобласти РФ железнодорожного состава с вагонами, которые доставляют в порт Усть-Луга экспортируемые Россией грузы, 14 ноября 2024 года.

В соседнем с Эстонией регионе России очередное ЧП на железной дороге. В Гатчине сошел с рельсов железнодорожный состав с вагонами, которые, в том числе, возят грузы в порт Усть-Луга - один из главных экспортных узлов РФ. Минувшей зимой порт был атакован беспилотниками.