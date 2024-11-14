Вчера в 23:27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что подъезд пятиэтажного дома на улице Рингти в поселке Тырванди, волость Камбья, заполнен дымом. Заявителю порекомендовали не заходить в подъезд.
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ФОТО ⟩ Пожар в многоэтажном доме: спасатели тушили пылающий диван
Первыми на место прибыли спасатели-добровольцы из Тырванди и подтвердили, что в квартире на пятом этаже произошло возгорание. К тому моменту окно комнаты уже почернело от жара и дыма. Прибывшие профессиональные спасатели вошли в квартиру с оборудованием для работы в задымленной среде, обследовали помещение и потушили диван, который горел открытым пламенем.