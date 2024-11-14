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ФОТО Пожар в многоэтажном доме: спасатели тушили пылающий диван

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Пожар в Тырванди.
Пожар в Тырванди. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Вчера в 23:27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что подъезд пятиэтажного дома на улице Рингти в поселке Тырванди, волость Камбья, заполнен дымом. Заявителю порекомендовали не заходить в подъезд.

Первыми на место прибыли спасатели-добровольцы из Тырванди и подтвердили, что в квартире на пятом этаже произошло возгорание. К тому моменту окно комнаты уже почернело от жара и дыма. Прибывшие профессиональные спасатели вошли в квартиру с оборудованием для работы в задымленной среде, обследовали помещение и потушили диван, который горел открытым пламенем.

Житель квартиры успел самостоятельно эвакуироваться. В помещении не было датчика дыма, который мог бы своевременно предупредить о пожаре. Были проверены и соседние квартиры, опасности в них не обнаружено.

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