ФОТО Пожар в многоэтажном доме: спасатели тушили пылающий диван

Первыми на место прибыли спасатели-добровольцы из Тырванди и подтвердили, что в квартире на пятом этаже произошло возгорание. К тому моменту окно комнаты уже почернело от жара и дыма. Прибывшие профессиональные спасатели вошли в квартиру с оборудованием для работы в задымленной среде, обследовали помещение и потушили диван, который горел открытым пламенем.