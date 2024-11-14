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Вопреки тенденции ЕС, объем промышленного производства в Эстонии вырос

Перевод: Сергей Светлов
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Производственная линия. Иллюстративное фото.
Производственная линия. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

По данным Евростата, в сентябре объем промышленного производства снизился как в Европейском союзе (ЕС), так и в еврозоне на 1,2% по сравнению с августом, тогда как в Эстонии зафиксирован рост на 1%.

В годовом сравнении промышленное производство в еврозоне сократилось в сентябре на 2,8%, а в ЕС - на 2,4%, как сообщает Евростат. Объем промышленного производства в Эстонии по сравнению с прошлым годом снизился на 1,6%.

По сравнению с предыдущим годом в еврозоне больше всего выросло производство недолговечных потребительских товаров - на 4,8%, а производство энергии - на 1,9%. Производство капитальных товаров, наоборот, сократилось на 6%, производство промежуточных товаров - на 2,6%, а производство долговечных товаров - на 1,7%.

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