Бывший директор полиции на скамье подсудимых: без колебаний сделал бы все это еще раз

То, что судебное заседание вообще состоится во вторник, изначально вызывало большие сомнения, поскольку все зависело от того, смогут ли в Департаменте полиции безопасности (КаПо) ответить на письмо, отправленное судом в понедельник, менее чем за сутки. В письме задавался вопрос, является ли государственной тайной состоявшийся в 2017 году разговор на тему ухода Ээрика Хельдна из КаПо между главным директором КаПо Арнольдом Синисалу и бывшим главой Центральной криминальной полиции Айваром Алавере, обвиняемым в мошенничестве.