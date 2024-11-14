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Бывший директор полиции на скамье подсудимых: без колебаний сделал бы все это еще раз

Перевод: Александр Шкут
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Судебное заседание по делу Ээрика Хельдна и Эльмара Вахера в Харьюском уездном суде.
Судебное заседание по делу Ээрика Хельдна и Эльмара Вахера в Харьюском уездном суде. Фото: Madis Veltman

Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, обвиняемый в пособничестве мошенничеству, дал вчера показания в Харьюском уездном суде.

То, что судебное заседание вообще состоится во вторник, изначально вызывало большие сомнения, поскольку все зависело от того, смогут ли в Департаменте полиции безопасности (КаПо) ответить на письмо, отправленное судом в понедельник, менее чем за сутки. В письме задавался вопрос, является ли государственной тайной состоявшийся в 2017 году разговор на тему ухода Ээрика Хельдна из КаПо между главным директором КаПо Арнольдом Синисалу и бывшим главой Центральной криминальной полиции Айваром Алавере, обвиняемым в мошенничестве.

До сих пор этот разговор в суде затрагивался довольно туманно – говорилось, что Хельдна ушел из КаПо потому, что, согласно сделанным тогда Синисалу заявлениям, были основания подозревать Хельдна в тяжком преступлении (через полгода Синисалу отказался от своих слов и признал, что это была кем-то организованная клеветническая кампания).

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