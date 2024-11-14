Сильнейшая эстонская пара возвращается: надеемся, покажем хорошую игру

На этой неделе Калдвеэ и Лилль будут соревноваться на этапе Кубка мира в суперсерии смешанных пар Moose Jaw. На соревнованиях, которые стартуют в четверг, примут участие 18 пар керлеров.

Калдвеэ отметила, что тренировки в последние недели проходили как запланировано, и потенциала для соревнований много: «Наши последние сборы, которые проводились с тренерами, безусловно, помогли отшлифовать технику и найти стабильность. Надеемся, сможет показать на этой неделе хорошую игру».

Лилль добавил, что восстановление после травмы прошло хорошо: «Надеюсь, я принял правильное решение для того, чтобы руки смогла хорошо восстановиться и с нетерпением ожидаю возможности вновь вернуться в конкуренцию профессионалов. На сборах были исправлены технические недочеты, и теперь посмотрим, как мы сумеем реализовать это на льду».

Помимо эстонцев, среди сильнейших команд Европы в Канаде соревнуются серебряные призеры Олимпийских игр из Швейцарии: Дженни Перре и Мартин Риос. Также участвуют японская смешанная пара Тори Коана и Го Аоки, занимающая в настоящее время третье место в мировом рейтинге, и австралийцы Тали Гилл и Дин Хьюитт, занявшие четвертое место на чемпионате мира 2019 года и участвовавшие в зимней Олимпиаде 2022 года.

Цель Калдвеэ и Лилля - первыми в истории Эстонии квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду Милан-Кортина 2026 года и бороться там за медали.