Лукашенко: «В Беларуси не дай бог женщину изберут»

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США [где кандидатом была Камала Харрис] не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», - заявил Лукашенко.