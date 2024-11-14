Праздник в Старом городе: в новом году там появится еще одна сценическая площадка

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что церковь Святой Екатерины в Латинском квартале была важной частью культурной жизни Старого города на протяжении столетий и остается таковой до сих пор.

Венок со стропил снимает вице-мэр Мадле Липпус. Фото: Александр Гужов / Таллиннский стратегический центр

«Зал церкви будет использоваться в качестве культурного центра: здесь можно будет проводить театральные постановки, школьные торжества и другие мероприятия, требующие большого зала. Кровельные работы были выполнены с учетом исторических конструкций, чтобы сохранить уникальность зала. Церковь Святой Екатерины занимает важное место в плане развития Старого города. Радует, что теперь это дело продвинулось вперед», – объяснила Липпус.

«Церковь Святой Екатерины – это, безусловно, одна из причин, по которой наш Старый город входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, состояние крыши здания стало настолько плохим, что активная культурная жизнь в нем временно остановилась, поскольку пребывание в церкви больше не было безопасным. Отрадно, что вскоре снова можно будет проводить мероприятия в этом достойном средневековом храме», – добавил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Стропильный венок на самой высокой точке новой крыши. Фото: Александр Гужов / Таллиннский стратегический центр

В ходе строительства новой крыши стало очевидно, что необходимо внести изменения в существующий проект. Желая восстановить старые и ценные деревянные конструкции, строительная команда предложила новое решение для несущих конструкций, которое более точно следует историческим традициям строительства крыш.

Ремонт и обновление крыши церкви обойдется немного более чем в полмиллиона евро. Новый проект крыши разработала архитектор Кайе Моораст из архитектурного бюро A & K, конструктором выступил Сийм Рандмяэ из Ehitusekspertiisibüroo OÜ, строительные работы выполняет компания Meisel Ehitus OÜ, надзор за соблюдением требований охраны памятников осуществляет Сергей Аверьянов из Eks Invest OÜ.