Банк предупреждает: не делитесь с ИИ слишком большим количеством личной информации

Как сообщила в четверг пресс-служба банка Citadele, Искусственный интеллект (ИИ), например популярный ChatGPT, предлагает пользователям множество возможностей, позволяя быстро искать информацию, анализировать и систематизировать большие объемы данных. Однако, хотя ИИ используют очень активно, в тени остается тема кибербезопасности.

«Многим ИИ помогает быстрее выполнять рабочие задачи или просто эффективнее искать информацию. В то же время ИИ является большим подспорьем для киберпреступников, которые могут использовать его для перевода фальшивых писем, создания сайтов, сбора информации о жертвах и кражи личных данных. Однако редко обсуждается тот факт, что люди сами бывают склонны передавать ИИ слишком много личных данных», - отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. По мере развития технологий становится очень сложно контролировать, куда и к кому в итоге попадает наша информация.

Он пояснил, что многие ИИ-системы разработаны для обработки огромного объема данных, чтобы иметь возможность предлагать пользователю наилучшие ответы. Для того чтобы ИИ понял, о чем именно его спрашивают, он также может собирать и анализировать представленную пользователями информацию.