Полиция задержала двух молодых людей, которые вершили самосуд с помощью биты и металлической трубы

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, собранные доказательства указывают на то, что 21-летний подозреваемый заманил жертву на место происшествия с помощью сообщений в интернете, чтобы затем напасть на него.

Хотя пострадавший не получил опасных для жизни травм, обстоятельства преступления на основании собранных данных считаются серьезными. Согласно подозрению, жертву избивали несколько человек, били руками, ногами, а также битой и металлической трубой, и все это было заснято на видео.