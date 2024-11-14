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Полиция задержала двух молодых людей, которые вершили самосуд с помощью биты и металлической трубы

Перевод: Сергей Светлов
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Избиение, видео которого было размещено в социальных сетях, произошло в Пыльтсамаа в сентябре. Подозреваемые были задержаны полицией в начале ноября. Фотография иллюстративная.
Избиение, видео которого было размещено в социальных сетях, произошло в Пыльтсамаа в сентябре. Подозреваемые были задержаны полицией в начале ноября. Фотография иллюстративная. Фото: Kristjan Teedema

В начале ноября полиция задержала двух молодых мужчин, подозреваемых в избиении 35-летнего мужчины в Пыльтсамаа в сентябре. 18-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, а 21-летнему - в нанесении телесных повреждений и разжигании ненависти, повлекшем вред здоровью.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, собранные доказательства указывают на то, что 21-летний подозреваемый заманил жертву на место происшествия с помощью сообщений в интернете, чтобы затем напасть на него.

Хотя пострадавший не получил опасных для жизни травм, обстоятельства преступления на основании собранных данных считаются серьезными. Согласно подозрению, жертву избивали несколько человек, били руками, ногами, а также битой и металлической трубой, и все это было заснято на видео.

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