Полиция задержала двух молодых людей, которые вершили самосуд с помощью биты и металлической трубы

В начале ноября полиция задержала двух молодых мужчин, подозреваемых в избиении 35-летнего мужчины в Пыльтсамаа в сентябре. 18-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, а 21-летнему - в нанесении телесных повреждений и разжигании ненависти, повлекшем вред здоровью.
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По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, собранные доказательства указывают на то, что 21-летний подозреваемый заманил жертву на место происшествия с помощью сообщений в интернете, чтобы затем напасть на него.