Михаил Дурненков: я не предсказываю, я предупреждаю

- Мое наблюдение таково: если ты говоришь о будущем в терминах антиутопии, ты почти наверняка его предсказываешь. Понимаете, о чем я говорю? У меня никогда не стоит задача предсказывать, у меня стоит задача предупреждать. Это, кажется, несколько другое. Я в этом смысле не придумываю ничего, а сообщаю то, что чувствую. Мне кажется, что художник - такое существо с антеннками, которое чуть раньше чем, основная масса населения успевает почувствовать тенденции, нотки, знаки. И попытаться каким-то образом предупредить, что происходит.

- Да. Потом тебе говорят: ты пророк. Я не пророк. Я просто чуть раньше прореагировал, чем все остальные. Но я не согласен, что увидев этот знак, мы должны лечь и накрыться, ожидая конца света. Я не поклонник такой тактики. Древние греки так сформулировали смысл трагедии: герой сопротивляется Року как неизбежному, но сопротивляется! Или, как новым языком нам говорят экзистенциалисты: камень все время скатывается с горя, но мы его каждый раз подымаем наверх. Потому что это наш бунта против неизбежного. Даже если человечество уничтожит себя, надо в самые последние секунды все равно не соглашаться с этим! Говорить это языком драмы - моя, если можно так сказать, миссия. И роль. Вот мы и вернулись к началу нашей беседы!