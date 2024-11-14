Датчик или жизнь? Эти восемь устройств могут спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Спасительные датчики помогут вовремя обнаружить опасные ситуации – от пожара и утечки угарного газа до падения, что позволит избежать серьезных последствий.
Спасательный департамент рекомендует восемь спасительных устройств
В первые девять месяцев этого года в пожарах погибло 26 человек. При этом в 85 процентов случаев, где произошли такие трагедии, не было установлено предупреждающего датчика. В то же время, благодаря работающим дымовым датчикам удалось спасти 79 человек из 42 домов, где произошли пожары и чрезвычайные ситуации. Какие датчики и устройства обязательны или полезны для защиты себя и своих близких?
Дымовой датчик обязателен в каждом доме. Он громким сигналом предупреждает о пожаре на его ранней стадии, давая время на эвакуацию. Работоспособность датчика следует проверять раз в месяц, нажимая кнопку тестирования. Также нужно следить за сроком годности устройства.
Датчик угарного газа обязателен, если в доме есть печь, камин, плита, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу, например, газовый водонагреватель или котел. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в воздухе достигает опасного для здоровья уровня.
Эти два датчика часто путают: дымовой датчик не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Дымовой датчик реагирует на видимый дым, а угарный газ – без запаха, цвета и вкуса – он не обнаруживает. Датчик угарного газа – единственное устройство, которое может предупредить о смертельной угрозе угарного газа!
Умный датчик может выполнять функции как дымового, так и угарного датчиков. Он отправляет тревожный сигнал контактному лицу – например, внуку и/или охранной компании. Некоторые умные датчики могут включать эвакуационное освещение, что важно для быстрой эвакуации из задымленного помещения. Эти датчики особенно полезны в домах пожилых людей и в семьях с детьми, которые иногда остаются дома одни, а также в отдаленных районах и дачах.
Тепловой датчик обеспечивает дополнительную защиту, реагируя на высокий или быстро растущий уровень температуры. Он подходит для домов, где курят в помещении, из-за чего обычный дымовой датчик может быть отключен.
Специальная система оповещения сообщает об опасности людям с нарушением слуха. Она преобразует сигнал в вибрацию, свет или усиливает звук.
Контроль за плитой полезен, если при приготовлении пищи еда может быть оставлена на плите слишком надолго. Устанавливаемый над электрической плитой датчик обнаруживает, если плита или духовой шкаф остаются включенными слишком долго, и автоматически отключает их. Для установки этого устройства потребуется квалифицированный электрик. Оно полезно пожилым людям, людям с нарушением памяти, семьям с детьми, общественным кухням и социальным квартирам.
Датчик движения может обеспечить дополнительное спокойствие для близких, предупреждая их, если в течение определенного времени человек не передвигается по дому. Например, пожилой человек мог упасть.
Устройство с тревожной кнопкой можно надеть на руку или шею пожилого человека. С его помощью можно послать сигнал бедствия одним нажатием кнопки. Устройство также регистрирует активность передвижения, падения и ношение устройства.
До 1 декабря Спасательный департамент проводит кампанию, цель которой – привлечь внимание общественности к различным устройствам и решениям, которые помогают предотвратить пожар, уменьшить возможный ущерб и защитить жизни близких.