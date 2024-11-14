Спасательный департамент рекомендует восемь спасительных устройств

В первые девять месяцев этого года в пожарах погибло 26 человек. При этом в 85 процентов случаев, где произошли такие трагедии, не было установлено предупреждающего датчика. В то же время, благодаря работающим дымовым датчикам удалось спасти 79 человек из 42 домов, где произошли пожары и чрезвычайные ситуации. Какие датчики и устройства обязательны или полезны для защиты себя и своих близких?

Дымовой датчик обязателен в каждом доме. Он громким сигналом предупреждает о пожаре на его ранней стадии, давая время на эвакуацию. Работоспособность датчика следует проверять раз в месяц, нажимая кнопку тестирования. Также нужно следить за сроком годности устройства.

Датчик угарного газа обязателен, если в доме есть печь, камин, плита, котел или газовое оборудование, подключенное к дымоходу, например, газовый водонагреватель или котел. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в воздухе достигает опасного для здоровья уровня.

Эти два датчика часто путают: дымовой датчик не заменяет датчик угарного газа и наоборот. Дымовой датчик реагирует на видимый дым, а угарный газ – без запаха, цвета и вкуса – он не обнаруживает. Датчик угарного газа – единственное устройство, которое может предупредить о смертельной угрозе угарного газа!