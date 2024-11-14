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ГАЛЕРЕЯ Магазин, проработавший 30 лет, закрылся: в последний день вещи раздавали бесплатно

Перевод: Валерия Ермакова
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Магазин подержанных вещей «Лоотус» был открыт в Вильянди 30 лет назад, чтобы собрать средства на строительство баптистской церкви. Сначала он находился в пригороде, но был популярен, так как продавал интересные зарубежные товары. В последнее время магазин работал в здании баптистской церкви. В четверг магазин открылся в последний раз.

Пастор прихода Аллан Хельде рассказал Sakala, что, хотя магазин окупал свои затраты, в долгосрочной перспективе содержать его больше не имело смысла. «Примерно два года назад прекратился поток товаров из Швеции. То поколение, которое десятилетиями снабжало нас мебелью и другими предметами, ушло», - объяснил он.

Хельде также отметил, что так называемая мебель «третьего круга» больше не пользуется спросом, хотя раньше она подходила эстонцам. «Мы ведь получали не товары первого, а второго и третьего круга. Кроме того, техника устаревает очень быстро, - сказал он. - В последние годы мы начали принимать одежду и обувь от местных жителей. В основном они были намного более качественными, чем товары, поступавшие из Швеции».

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