ГАЛЕРЕЯ Магазин, проработавший 30 лет, закрылся: в последний день вещи раздавали бесплатно

Пастор прихода Аллан Хельде рассказал Sakala, что, хотя магазин окупал свои затраты, в долгосрочной перспективе содержать его больше не имело смысла. «Примерно два года назад прекратился поток товаров из Швеции. То поколение, которое десятилетиями снабжало нас мебелью и другими предметами, ушло», - объяснил он.

Хельде также отметил, что так называемая мебель «третьего круга» больше не пользуется спросом, хотя раньше она подходила эстонцам. «Мы ведь получали не товары первого, а второго и третьего круга. Кроме того, техника устаревает очень быстро, - сказал он. - В последние годы мы начали принимать одежду и обувь от местных жителей. В основном они были намного более качественными, чем товары, поступавшие из Швеции».