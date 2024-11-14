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Полеты станут дороже: Таллиннский аэропорт вводит сбор за обеспечение безопасности

Перевод: Сергей Светлов
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Shutterstock

AS Tallinna Lennujaam вводит сбор за обеспечение безопасности в размере 2,87 евро и повышает плату за обслуживание пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Оба сбора будут включены в стоимость авиабилета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту - с 1 апреля 2025 года.

По сообщению компании, Таллиннский аэропорт с введением этого сбора станет одним из самых недорогих в Европе по стоимости услуг безопасности. Наивысший сбор установлен в Исландии - 20,2 евро. В Латвии он составляет 5,96 евро, в Финляндии - 5,71 евро, в то время как в Литве подобный сбор пока не введен. Плата за обслуживание пассажиров с особыми потребностями составит 0,48 евро на каждого вылетающего пассажира. Причиной изменения является рост числа пассажиров с особыми потребностями и, соответственно, увеличение расходов на их обслуживание.

Закон обязывает аэропорты ежегодно консультироваться с авиакомпаниями по вопросам тарифов. «Мы обсудили изменения с компаниями, летающими в Таллинн, и, конечно, новость о введении сбора за безопасность не вызвала радости у авиакомпаний. Тем не менее причины изменений были поняты, и наши цены остаются конкурентоспособными. Мы поднимаем цены минимально и надеемся, что билет, подорожавший на три евро, не заставит пассажиров менять свои планы на поездку», - прокомментировал председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

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