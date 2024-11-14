Полеты станут дороже: Таллиннский аэропорт вводит сбор за обеспечение безопасности

По сообщению компании, Таллиннский аэропорт с введением этого сбора станет одним из самых недорогих в Европе по стоимости услуг безопасности. Наивысший сбор установлен в Исландии - 20,2 евро. В Латвии он составляет 5,96 евро, в Финляндии - 5,71 евро, в то время как в Литве подобный сбор пока не введен. Плата за обслуживание пассажиров с особыми потребностями составит 0,48 евро на каждого вылетающего пассажира. Причиной изменения является рост числа пассажиров с особыми потребностями и, соответственно, увеличение расходов на их обслуживание.