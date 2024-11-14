Статья в газете Times дала повод вернуться к обсуждению вопроса, может ли Украина снова стать ядерной державой, который до сих пор педалировали российские власти. Эксперты, анализируя изложенные в статье аргументы, высказывают скепсис, пишет Би-би-си.
«Ядерный вариант Зеленского»: что думают эксперты о теоретической возможности появления у Киева атомной бомбы
Что написала Times
Киев может быстро разработать примитивное оружие, похожее на то, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если США прекратят военную помощь, написала накануне британская Times.
Газета пересказала несекретную аналитическую записку, подготовленную для Минобороны Украины. В ней говорится, что Киев теоретически мог бы быстро создать относительно простую плутониевую ядерную боеголовку, взяв материал из отработанного топлива со своих АЭС, - подобную Fat Man, которой США атаковали Японию.
«Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя», - говорится в документе.
Автор доклада Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины, считает, что этого было бы достаточно, чтобы уничтожить российскую авиабазу или промышленные объекты.
Статья вышла накануне под заголовком «Ядерный вариант Зеленского: Украина в нескольких месяцах от обладания бомбой». Поздно вечером украинский МИД выступил с опровержением.
Что ответил Киев
Украина не собирается создавать ядерное оружие и будет выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия, написал в Х представитель министерства Георгий Тихий.
«Украина привержена ДНЯО; мы не обладаем, не разрабатываем и не собираемся приобретать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях», - заявил он.
С начала войны в Украине Россия не раз бездоказательно заявляла, что Киев мог готовиться к запуску ядерной военной программы.
Что думают эксперты
Рассказывает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.
Эксперты в области ядерного сдерживания критикуют предположение, высказанное в аналитической записке, подготовленной для Министерства обороны Украины, в которой говорится, что она могла бы обзавестись ядерным оружием.
В докладе говорится, что в распоряжении Украины есть примерно семь тонн плутония.
Между тем, как написал в соцсети Х руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг, «этот плутоний является отработанным ядерным топливом, и чтобы переработать его в оружейный, нужен перерабатывающий завод, которого в Украине нет».
Подвиг также заметил, что в Украине действуют так называемые «гарантии МАГАТЭ» - комплекс мер Международного агентства по атомной энергии по надзору за выполнением Договора по нераспространению ядерного оружия.
Украина действительно является объектом пристального внимания МАГАТЭ, правда, по другой причине - инспекторы агентства контролируют ситуацию на трех ядерных электростанциях страны. В сентябре агентство расширило миссию, увеличив число инспекторов с тем, чтобы следить за обстановках на электроподстанциях, которые связаны с АЭС.
В любом случае, на ядерных энергетических объектах в Украине присутствуют представители МАГАТЭ, и скрыть активность такого рода, о котором говорится в докладе, было бы очень трудно.
В свою очередь, американский эксперт по нераспространению Джеффри Льюис, профессор Центра исследований нераспространения оружия массового уничтожения имени Джеймса Мартина, считает, что потенциально Украина могла бы построить такой завод, но практически это потребовало бы долгого времени и больших вложений.
При этом такой завод стал бы целью для российских ударов, а если бы его попытались разместить под землей, то это еще больше усложнило бы проект и сделало его еще более дорогостоящим.