«Ядерный вариант Зеленского»: что думают эксперты о теоретической возможности появления у Киева атомной бомбы

С начала войны в Украине Россия не раз бездоказательно заявляла, что Киев мог готовиться к запуску ядерной военной программы.

Что думают эксперты

Рассказывает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

Эксперты в области ядерного сдерживания критикуют предположение, высказанное в аналитической записке, подготовленной для Министерства обороны Украины, в которой говорится, что она могла бы обзавестись ядерным оружием.

В докладе говорится, что в распоряжении Украины есть примерно семь тонн плутония.

Между тем, как написал в соцсети Х руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг, «этот плутоний является отработанным ядерным топливом, и чтобы переработать его в оружейный, нужен перерабатывающий завод, которого в Украине нет».

Подвиг также заметил, что в Украине действуют так называемые «гарантии МАГАТЭ» - комплекс мер Международного агентства по атомной энергии по надзору за выполнением Договора по нераспространению ядерного оружия.

Украина действительно является объектом пристального внимания МАГАТЭ, правда, по другой причине - инспекторы агентства контролируют ситуацию на трех ядерных электростанциях страны. В сентябре агентство расширило миссию, увеличив число инспекторов с тем, чтобы следить за обстановках на электроподстанциях, которые связаны с АЭС.

В любом случае, на ядерных энергетических объектах в Украине присутствуют представители МАГАТЭ, и скрыть активность такого рода, о котором говорится в докладе, было бы очень трудно.

В свою очередь, американский эксперт по нераспространению Джеффри Льюис, профессор Центра исследований нераспространения оружия массового уничтожения имени Джеймса Мартина, считает, что потенциально Украина могла бы построить такой завод, но практически это потребовало бы долгого времени и больших вложений.

При этом такой завод стал бы целью для российских ударов, а если бы его попытались разместить под землей, то это еще больше усложнило бы проект и сделало его еще более дорогостоящим.