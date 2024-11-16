ФОТО В пригороде Таллинна продается маленький современный замок

В волости Раэ на продажу выставлен современный каменный дом общей площадью 366,2 м2, расположенный на земельном участке площадью 2205 м2. Недвижимость расположена в конце тупиковой улицы, что обеспечивает покой и безопасность, которые так необходимы каждой семье.

Дом построен из фибоблоков, подвесной потолок выполнен из прочного бетона, обеспечивающего долговечность и безопасность. В качестве системы отопления используется земляное отопление, к которому добавлены газовый котел и теплый пол с водяным подогревом. Кроме того, в доме имеется принудительная вентиляция, обеспечивающая свежий воздух и энергоэффективную среду обитания.

Интерьер гостиной. Фото: City24

Во внутренней отделке использованы высококачественные материалы: полы на первом этаже покрыты натуральным камнем, а в спальнях второго этажа – натуральный паркет. Каменная внутренняя лестница с коваными перилами придают дому особый характер.

Магазины, школа и детский сад расположены в двух километрах от дома, а центр Таллинна всего в пяти километрах.

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