Суд в США приговорил жителя Эстонии к тюремному сроку за попытку ввоза запрещенного оборудования в Россию

Станислав Романюк пытался оспорить свою экстрадицию в США с помощью топ-адвокатов, но в январе прошлого года его все же доставили в Соединенные Штаты. На фото Романюк в 2022 году в Харьюском уездном суде.

Фото: Henri-Kristian Kirsip / Delfi Meedia