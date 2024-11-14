Суд штата Коннектикут приговорил гражданина Украины, проживающего в Эстонии, к почти трем годам лишения свободы за попытку экспорта в Россию прецизионного фрезерного станка в 2018-2019 годах, который, среди прочего, можно использовать для производства ядерного оружия.
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Суд в США приговорил жителя Эстонии к тюремному сроку за попытку ввоза запрещенного оборудования в Россию
Суд в Бриджпорте приговорил 39-летнего Станислава Романюка к 33 месяцам тюремного заключения и обязал его находиться под надзором службы пробации в течение трех лет после его освобождения.