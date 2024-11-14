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Суд в США приговорил жителя Эстонии к тюремному сроку за попытку ввоза запрещенного оборудования в Россию

Перевод: Сергей Светлов
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Станислав Романюк пытался оспорить свою экстрадицию в США с помощью топ-адвокатов, но в январе прошлого года его все же доставили в Соединенные Штаты. На фото Романюк в 2022 году в Харьюском уездном суде.
Станислав Романюк пытался оспорить свою экстрадицию в США с помощью топ-адвокатов, но в январе прошлого года его все же доставили в Соединенные Штаты. На фото Романюк в 2022 году в Харьюском уездном суде. Фото: Henri-Kristian Kirsip / Delfi Meedia

Суд штата Коннектикут приговорил гражданина Украины, проживающего в Эстонии, к почти трем годам лишения свободы за попытку экспорта в Россию прецизионного фрезерного станка в 2018-2019 годах, который, среди прочего, можно использовать для производства ядерного оружия.

Суд в Бриджпорте приговорил 39-летнего Станислава Романюка к 33 месяцам тюремного заключения и обязал его находиться под надзором службы пробации в течение трех лет после его освобождения.

Суд установил, что Романюк, возглавляющий эстонскую компанию BY Trade OÜ, совершил преступление в 2018 году в сотрудничестве с гражданами Латвии Вадимом Ананичем и Эриком Мамоновым, руководителями латвийской компании CNC Weld. Мужчины скоординировали свои действия, чтобы незаконно экспортировать из США в Россию прецизионный фрезерный станок CPWZ серии 500, произведенный в штате Коннектикут, в обход санкций.

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